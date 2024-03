LG OLED65B36LA en OLED77B36LA in de aanbieding bij iBood

Bij iBood is de komende 24 uur de prachtige LG OLED65B36LA in de aanbieding bij iBood voor €1349. Deze televisie met oled-paneel werd vorig jaar gelanceerd voor €2599 en is bij de concurrentie verkrijgbaar voor €1479. Op zoek naar iets groters? De 77-inch LG OLED77B36LA is afgeprijsd naar €1999 (elders €2489/adviesprijs €3699). Beide promoties lopen tot woensdag 13 maart 2024.

LG OLED65B36LA

LG OLED65B36LA is een 65-inch (165 cm) televisie met een maximaal verversingssnelheid van 120 Hz en ondersteuning voor NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium en VRR. Het toestel is voorzien van twee HDMI 2.1 en twee HDMI 20 poorten. De oled-technologie biedt voordelen ten opzichte van lcd vanwege zijn zelfverlichtende pixels, wat resulteert in diepere zwarttinten, betere contrastverhoudingen en bredere kijkhoeken.