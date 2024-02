F1 TV Pro nu beschikbaar bij Viaplay: zo werkt het activatieproces

Aan het einde van vorig jaar kondigde Viaplay aan dat abonnees toegang zouden krijgen tot F1 TV Pro. Sinds deze week is het nu mogelijk om een account te activeren. In dit artikel laten we je zien hoe dit proces in de praktijk werkt.

Op dit moment kun je een Viaplay-jaarabonnement ook nog eens aanschaffen met een korting van 20%, waardoor het prijsverschil met F1 TV Pro aanzienlijk kleiner wordt. Een jaarabonnement kost nu €153,48 (€12,79 per maand), terwijl je na een flinke prijsstijging €95 per jaar (€7,92 per maand) betaalt voor F1 TV Pro. Met Viaplay profiteer je niet alleen van toegang tot F1 TV Pro, maar ook van de Premier League, Bundesliga, PDC-darts en diverse series, films en (sport)documentaires. Deze Viaplay-aanbieding is geldig in februari en maart en kan worden verkregen via deze pagina.

Activeren F1 TV Pro met Viaplay-account