F1 TV Pro stopt in Nederland met voordeliger jaarabonnement: Viaplay slechts fractie duurder

Vlak voor de aanvang van het nieuwe F1-seizoen werd aangekondigd dat F1 TV Pro in Nederland aanzienlijk duurder zal worden. Vandaag brengt echter nog meer slecht nieuws, aangezien het lijkt dat de streamingdienst gestopt is met het aanbieden van een jaarabonnement. Op het moment van schrijven zijn er slechts twee opties beschikbaar: F1 TV Pro voor €11,90 per maand of TV Access voor €3,99 per maand. Dit betekent dat het jaarlijkse tarief neerkomt op €142,80, terwijl eerder een jaarabonnement van €95 genoemd werd.

Update → De verandering is inmiddels ook officieel aangekondigd.

F1 TV Pro nog duurder

Deze verandering maakt de dienst bijna even duur als Viaplay, waar momenteel 20% korting wordt gegeven op een jaarabonnement (€12,79 per maand). Bovendien biedt Viaplay gratis toegang tot F1 TV Pro. Voorheen kostte een F1 TV Pro-abonnement slechts €65 per jaar of €8 per maand. Het voordeel van Viaplay is dat je niet alleen toegang krijgt tot F1 TV Pro, maar ook tot de Premier League, Bundesliga, darts van de PDC, en diverse series, films, en (sport)documentaires. De Viaplay-aanbieding is beschikbaar in februari en maart via deze pagina.