American Nightmare: nieuwe Netflix-hit onthult een bizar verhaal

Op 17 januari 2024 ging Netflix’s nieuwste true crime-docuserie, American Nightmare, in première. Gemaakt door Felicity Morris en Bernadette Higgins, bekend van hun werk aan The Tinder Swindler, neemt deze serie een diepe duik in de ontvoering en woninginbraak van Denise Huskins en Aaron Quinn. Het belicht niet alleen de brute misdaden die ze hebben ondergaan, maar werpt ook een kritische blik op het onrechtvaardige optreden van zowel de politie als de media in de nasleep.

Netflix: American Nightmare

Huskins en Quinn, auteurs van het boek Victim F: From Crime Victims to Suspects to Survivors, spelen een belangrijke rol in de docuserie. Ze bieden hun eigen perspectief op de gebeurtenissen, waardoor kijkers inzicht krijgen in het trauma dat ze hebben doorstaan. De serie bestaat uit drie meeslepende afleveringen die diepgaand ingaan op elk aspect van deze verbijsterende zaak.

De zaak wordt vaak vergeleken met de beroemde thriller Gone Girl. De politie vermoedde aanvankelijk dat de slachtoffers hun verhaal hadden verzonnen, geïnspireerd door de gelijknamige film uit 2014 met Rosamund Pike en Ben Affleck. American Nightmare onthult echter een veel complexere waarheid en werpt een kritische blik op de vooroordelen en veronderstellingen die de autoriteiten maakten.

Op 23 maart 2015 drong een gemaskerde indringer het huis van Aaron Quinn en zijn vriendin Denise Huskins binnen. Het stel werd verdoofd en Quinn werd geblinddoekt en vastgebonden met tiewraps. Eenmaal bij bewustzijn ontving Quinn een tekstbericht met daarin de losprijs en de waarschuwing geen contact op te nemen met de politie.

Quinn’s verklaring bevatte enkele vreemde details, zo zou de indringer in een wetsuit zijn gekleed en gebruik hebben gemaakt van verblindend licht. Toen hij de politie inlichtte over een eerdere ruzie met Huskins, werden er nieuwe middelen ingezet om hem als hoofdverdachte aan te wijzen. Een leugendetectortest, die later als niet doorslaggevend werd bestempeld, toonde de kwetsbaarheid van de technologie in het rechtssysteem.

Ondanks Quinns vertrouwen in de politie, beschuldigen de media en de politie het stel van liegen en het verspillen van middelen. Een persconferentie schilderde Quinn en Huskins af als de boosdoeners. In juni 2015 bracht technologisch speurwerk echter een onverwachte wending. Matthew Muller, een Harvard-opgeleide jurist met een bipolaire stoornis, werd gearresteerd voor een niet-gerelateerde misdaad. Het verband tussen zijn digitale sporen en de zaak van Quinn en Huskins kwam aan het licht.