Apple Watch X en Series 9: wat kunnen we verwachten?

Apple werkt naar verluidt aan een herontwerp van de Apple Watch voor het tienjarige jubileum van de smartwatch. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman zal dit model verschijnen als Apple Watch X, een lancering die vergelijkbaar is met de die van de iPhone X. De Apple Watch werd in 2014 aangekondigd en in 2015 op de markt gebracht; onduidelijk is nog of de Apple Watch X volgend jaar verschijnt of pas in 2025.

Apple Watch X

Bronnen van Gurman hebben zich uitgesproken over een dunnere behuizing voor Apple Watch X. Sinds de eerste generatie Apple Watch heeft Apple vastgehouden aan het bevestigingsmechanisme van de polsbandjes, wat zorgt voor compatibiliteit tussen verschillende generaties. Voor de nieuwe generatie overweegt het bedrijf over te stappen naar een magnetisch systeem. Deze verandering zou niet alleen het gebruiksgemak voor gebruikers kunnen verbeteren, maar ook kostbare interne ruimte vrijmaken, wat zou kunnen worden gebruikt om grotere accu’s of andere componenten te huisvesten.

Apple overweegt volgens Gurman microLED-schermen te gebruiken voor Apple Watch X. Deze panelen leveren een beter contrast en een hogere helderheid, die zelfs de huidige OLED-schermen overtreffen. Gezondheid en welzijn zijn al lange tijd centrale pijlers van de aantrekkingskracht van de Apple Watch, en de Apple Watch X streeft ernaar de lat nog hoger te leggen. Geruchten suggereren dat het nieuwe model extra gezondheidsfuncties zou kunnen introduceren, waaronder het meten van de bloeddruk.

Apple Watch Series 9

De release van Apple Watch Series 9 zal geen grotere verbeteringen brengen. Verwachte updates omvatten een processor en nieuwe kleuropties. Gurman noemt het nieuwe model treffend als “waarschijnlijk de meest minimale upgrade in de geschiedenis van het product”. De Apple Watch, die tot nu toe jaarlijks wordt geüpdatet, zou mogelijk afstand kunnen nemen van deze traditie ten gunste van meer substantiële updates verspreid over een langere periode. Deze koers werd door Apple al ingezet met de iPad-serie, die aanvankelijk een jaarlijkse update ontving, maar geleidelijk overging naar een flexibelere roadmap, wat ruimte bood voor grotere upgrades.