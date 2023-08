Apple Watch Ultra (2023): mogelijk nieuwe kleur en lichter ontwerp

Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman wordt de behuizing van de tweede generatie Apple Watch Ultra mogelijk in twee kleuropties aangeboden: licht en donker. De donkere kleuroptie was oorspronkelijk getest voor het model dat afgelopen jaar werd gelanceerd, maar uiteindelijk besloot het bedrijf om deze variant te annuleren.

Apple Watch Ultra 2023

Op dit moment biedt Apple de huidige Apple Watch Ultra aan in slechts één kleur. Er wordt echter beweerd dat het bedrijf overwoog om smartwatch in donker titanium aan te bieden. Gurman schrijft dat Apple deze kleur heeft getest, maar uiteindelijk besloot om deze optie niet aan te bieden omdat de ontwerpers er niet tevreden mee waren. Dat Apple alsnog overweegt om een nieuwe kleuroptie te introduceren zou te maken met de populariteit van het apparaat. De Apple Watch Series 8 en SE zijn bovendien wel beschikbaar in meerdere kleuren.

Naast de mogelijke donkere kleuroptie, gaan er ook geruchten over een belangrijke verbetering voor de tweede generatie van de Apple Watch Ultra. Weibo-gebruiker Setsuna Digital claimt dat de nieuwe smartwatch een aanzienlijk lichter ontwerp zal krijgen dan zijn voorganger. De verwachte gewichtsreductie heeft mogelijk te maken met het gebruik van geavanceerde 3D-geprinte componenten.