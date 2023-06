WWDC 2023-livestream: bekijk hier onthulling van iOS 17, watchOS 10, macOS 14 en de AR/VR-headset

De Worldwide Developers Conference (WWDC) van 2023 vindt plaats van 5 juni tot 9 juni. Tijdens dit evenement zal Apple zijn traditionele keynote op maandag om 19:00 Nederlandse tijd houden, waarin het bedrijf nieuwe software-updates aankondigt, waaronder iOS 17, macOS 14 en watchOS 10. Daarnaast worden er ook enkele spannende nieuwe producten verwacht, zoals de veelbesproken AR/VR-headset en een 15-inch MacBook Air. Als je het evenement wilt volgen, kun je de livestream van WWDC 2023 op verschillende manieren bekijken. Lees er op deze pagina alles over.

WWDC 2023-livestream

YouTube

Gelukkig hoef je niets te missen van het WWDC 2023-evenement, want Apple biedt verschillende manieren om de keynote live te volgen. De eenvoudigste optie is YouTube, dat nagenoeg op ieder apparaat beschikbaar is. De livestream op YouTube kan via de onderstaande mediaspeler worden bekeken.

iPhone, Mac of iPad

Als je een Mac, iPhone of iPad hebt, kun je de keynote ook bekijken via de Safari-browser van Apple of een andere browser zoals Chrome. Zorg ervoor dat je apparaat voldoet aan de minimale vereisten, zoals iOS 10 of hoger voor iOS-apparaten en macOS Sierra 10.12 of hoger voor Macs.

Apple TV

De keynote is net als in voorgaande jaren ook te bekijken via de Apple TV-app op de iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Open de app op je apparaat, zoek naar WWDC 2023 in de categorie “Nu kijken” of gebruik de zoekfunctie om snel de juiste livestream te vinden. Klik op afspelen en geniet van het evenement.

Windows

Het is tegenwoordig ook mogelijk om de WWDC 2023-keynote te volgen met een reguliere pc met Windows 10 of hoger. Gebruik gewoon de Microsoft Edge-browser en volg de link naar de WWDC 2023-livestream. Daarnaast kun je ook naar YouTube navigeren en daar de stream openen.

Ontwikkelaars

Voor ontwikkelaars is er nog een extra optie: de keynote wordt namelijk ook gestreamd via de Apple Developer-app en de Apple Developer-website. Hierdoor kun je het evenement rechtstreeks volgen.