WhatsApp-update 22.8.80 maakt videobellen met 32 personen mogelijk

Een nieuwe update voor de iOS- en Android-versie van WhatsApp introduceert verschillende verbeteringen en nieuwe functies. De belangrijkste verandering is dat gebruikers kunnen videobellen met maximaal 32 personen. Op deze pagina lees je alles wat nieuw is in WhatsApp 22.8.80.

WhatsApp 22.8.80

Deze update bevat een vernieuwde interface en introduceert verbeterde videogesprekken met social audio, uitgelichte sprekers en geluidsgolven, spraakberichten en contactinformatie zijn voorzien van nieuw ontwerp en in de galerij zijn je favoriete foto’s en video’s eenvoudiger te vinden.

Het is belangrijk om op te merken dat al deze functies nu beschikbaar worden gemaakt in de apps voor iOS en Android, maar het kan nog een paar weken duren voordat ze worden uitgerold naar alle gebruikers, zoals het meestal gebeurt met WhatsApp en nieuwe functies. Verder blijkt dat WhatsApp bezig is met de voorbereiding van Reactions 2.0 voor de desktopversie. Dit betekent dat gebruikers in een toekomstige update kunnen reageren op een bericht met elke emoji die ze maar willen.

Later in het jaar komt het bedrijf ook nog met veel meer vernieuwingen, zoals verhoogde limieten voor de grootte van bestanden, een communityfunctie en meer. Verder blijft WhatsApp werken aan de mogelijkheid om de vervaldatum van een verdwijnend bericht te verwijderen.