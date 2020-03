Vier handige tips voor jouw Samsung Galaxy S20

Ben je van plan om de Galaxy S20 aan te schaffen of ben je al de trotse bezitter van een exemplaar, dan hebben we voor jou een aantal handige tips om de ervaring nog beter te maken. In Nederland is de nieuwe lijn van de Zuid-Koreaanse fabrikant sinds vrijdag 13 maart beschikbaar in Nederland. Consumenten kunnen kiezen voor een los toestel of een Samsung Galaxy S20 met abonnement. Prijzen beginnen vanaf €899,99.

Samsung Galaxy S20

120Hz-verversingssnelheid

Samsung heeft de Galaxy S20 voorzien van een prachtig scherm, echter zijn niet alle functies standaard ingeschakeld. De software heeft namelijk een speciale modus om de 120Hzverversingssnelheid van het scherm te activeren, standaard is dit 60Hz. Een hogere verversingssnelheid zorgt ervoor dat alles soepeler wordt weergegeven doordat er simpelweg meer frames kunnen worden getoond. Je kan deze functie activeren in het instellingenmenu van het beeldscherm. Dat komt overigens niet zonder nadelen, want een hogere verversingssnelheid heeft een negatief effect op de accuduur en ook wordt de resolutie teruggeschroefd van WQHD+ (1440p) naar FHD+ (1080p).

Start apps razendsnel

De Galaxy S20 beschikt over 8GB aan werkgeheugen en dat is voor de meeste gebruikers ruimschoots voldoende. Samsung geeft zijn gebruikers ook de mogelijkheid om te bepalen hoe dat geheugen wordt gebruikt. Op de S20 is het namelijk mogelijk om drie apps in het werkgeheugen te laden, zodat ze onmiddellijk beschikbaar zijn wanneer je ze start. Je vindt deze instelling op het scherm waar alle geopende apps worden weergegeven. Druk op het pictogram boven het scherm en activeer de optie ‘Open houden voor snel starten’. Je kan maximaal drie apps voor deze functie gebruiken.

Toon accupercentage

Het verdwijnen van het accupercentage in de statusbalk is een trend die we in de afgelopen jaren bij de smartphones van verschillende fabrikanten hebben gezien en helaas valt Samsung ook onder deze groep. Over de accuduur van de Galaxy S20 hoeven we ons dankzij de 4000mAh-accu overigens geen zorgen te maken, maar het is desondanks handig om te zien hoeveel capaciteit er nog over is. Gelukkig is deze optie eenvoudig terug te brengen. Ga naar het instellingenmenu en open het submenu ‘Display’, scroll naar de optie ‘Statusbalk’ en activeer de functie ‘Batterijperc weergeven’ om het percentage in de statusbalk weer te activeren.

Bediening met één hand

Een 6,2-inch scherm is ideaal om media te consumeren, maar het kan soms ook lastig zijn om het toestel met één hand te bedienen. In dergelijke scenario’s kun je de modus voor één hand gebruiken op de Samsung Galaxy S20. Navigeer naar Instellingen -> Geavanceerde functies -> Bediening met één hand. Je moet selecteren hoe je de modus voor één hand wilt inschakelen: door vanaf het midden van de onderkant van het scherm naar beneden te vegen of door tweemaal op de startknop te tikken. Wanneer je navigatie gestures gebruikt, is de tweede optie niet beschikbaar. Bij het gebruik van de ‘Bediening met één hand’-modus wordt de gebruikersinterface verkleind en naar links of rechts van het scherm geschaald, zodat je gemakkelijk de gewenste opties kunt bereiken.