Video toont iPhone 15 Pro Max met extreem smalle schermranden

Het YouTube-kanaal Unbox Therapy heeft een replica van de iPhone 15 Pro Max gemaakt op basis van een vroege schematische tekening van het toestel. In de video is goed te zien dat de randen rondom het scherm aanzienlijk smaller zijn in vergelijking met de bestaande Pro-modellen.

iPhone 15 Pro Max

Volgens recente geruchten zullen de randen van de iPhone 15 Pro Max slechts 1,55 breed zijn. Ter vergelijking: de randmetingen van de iPhone 14 Pro zijn 2,17 mm, terwijl de randen van de Samsung Galaxy Ultra S23 1,95 mm meten. De mock-up van Unbox Therapy bevat de knoppenconfiguratie van de nieuwe Pro-modellen zoals deze oorspronkelijk in geruchten werden genoemd, met een enkele volumeknop en een extra knop die softwarematig configureerbaar is en de mute-schakelaar moet vervangen.

De getoonde configuratie suggereert dat de replica is gebaseerd op een vroege versie van de iPhone 15 Pro Max. Volgens de huidige geruchten zal de mute-schakelaar nog steeds ontbreken op de iPhone 15 Pro-modellen, maar zullen de volumeknoppen afzonderlijk worden geplaatst, zoals nu ook het geval is. De haptische volumeknoppen en de nieuwe Taptic Engine zouden met een jaar zijn uitgesteld en hun debuut moeten maken met de iPhone 16-serie.

Naar verwachting zullen de aankomende iPhone 15 Pro en Pro Max worden aangedreven door de Apple A17-soc, die de eerste chip uit de A-serie zal zijn die geproduceerd is op een 3-nanometer-proces. TSMC werkt al geruime tijd aan dit proces en de overstap naar deze nieuwe technologie zal naar verwachting de prestaties met 10 tot 15 procent verbeteren en het stroomverbruik tot wel 30 procent verminderen. Een belangrijke verandering is de oplaadpoort van de iPhone 15 Pro, want voor het eerst in de geschiedenis van de iPhone wordt er gebruikgemaakt van een USB-C-aansluiting in plaats van Apple’s eigen Lightning-poort.

De lancering van de iPhone 15 Pro en Max wordt verwacht in september 2023. Er zijn geruchten dat Apple ook werkt aan een duurdere iPhone Ultra, maar volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman zal dit toestel pas in 2024 worden gelanceerd als onderdeel van de iPhone 16-serie. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de prijzen zullen zijn van de nieuwe toestellen.