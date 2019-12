Vandaag bij Bol.com: 15% kassakorting op veel speakers en headsets

Vandaag krijg je bij Bol.com 15% kassakorting op veel speakers en headsets. Je krijgt de korting in het winkelmandje. De korting is alleen geldig op speakers en headsets die door Bol.com worden verkocht. Onder het aanbod vinden we populaire producten waaronder de Google Home, Google Nest Mini, Sony WF-1000XM3.

Google Home

Google Home is een slimme speaker die je bedient met je stem. De geïntegreerde Google Assistant beantwoordt je vragen en voert opdrachten voor je uit. Plaats de Google Home in je keuken, woonkamer of slaapkamer en ervaar hoe de Google Assistant jou helpt met je dagelijkse taken.

→ Nu voor €71,40 – normaal €84

Google Nest Mini

De nieuwe Nest Mini van Google, nu met beter en rijker geluid! De tweede generatie beschikt over meer vermogen en meer bass. De Google assistent staat 24/7 voor je klaar, je hoeft alleen maar ‘Hey Google’ te roepen. Speel al jouw favoriete hitjes af op Youtube music, spotify of gewoon via de radio. Beschik je ook over slimme lampen? Dan zijn deze eenvoudig aan/uit te zetten maar ook te dimmen! De Nest Mini werkt met honderden smartapparaten, zoals verlichting, thermostaten en slimme stekkers. Hiernaast past de Google Nest Mini in elk interieur op een koffietafel, een nachtkastje of aan de muur.

→ Nu voor €50,15 – normaal voor €59

Sony WF-1000XM3

De Sony WF-1000XM3 is een set met de ultieme volledig draadloze oordopjes met noise cancelling. De WF-1000XM3 beschikt, evenals zijn populaire grote broer de WH-1000XM3, over de beste Noise Cancelling functie in het segment. Deze true wireless oordoppen zijn premium afgewerkt en zorgen ook voor premium geluid, die naar je eigen smaak in kan stellen. Daarnaast is de stabiliteit tussen de oordopjes subliem te noemen, dankzij de nieuwe Bluetooth chip. Hierdoor heb je geen last van storende oordopjes en is het geluid links en rechts altijd gelijk. Tenslotte kunnen de oordoppen dankzij de Smart Listening-functie geluid en de nosie cancelling afstemmen op jouw situatie.

→ Nu voor €195,49 – normaal €229,99