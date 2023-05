Apple wil iPhone in toekomst met microLED-scherm uitrusten

Volgens een nieuw rapport van DigiTimes heeft Apple plannen om in de toekomst een iPhone met een microLED-scherm op de markt te brengen. Deze technologie levert een hogere helderheid, verminderd energieverbruik, een verbeterde contrastverhouding en andere voordelen in vergelijking met de huidige high-end iPhones met OLED-schermen.

iPhone met microLED

De Apple Watch Ultra zal naar verluidt het eerste Apple-apparaat met een microLED-paneel worden, gevolgd door de iPhone en iPad. “Beginnend met de Apple Watch, is Apple van plan om het microLED-display verder te introduceren voor de iPhone en iPad. Bronnen uit de industrie voorspellen dat de Apple Watch Ultra in 2024 of 2025 niet langer gebruik zal maken van OLED, omdat deze technologie zal worden vervangen door het door Apple zelf ontwikkelde microLED.”

Met de verwachting dat de Apple Watch Ultra pas in 2025 wordt uitgerust microLED-scherm, is het waarschijnlijk dat er nog enkele jaren moet worden gewacht op de eerste iPhone die deze technologie zal gebruiken. De iPhone 15-serie die later dit jaar verschijnt zal nog steeds volledig bestaan uit modellen met OLED-schermen. Apple blijft in de tussentijd bezig met de transitie naar OLED. Momenteel maken de Apple Watch en iPhone gebruik van de technologie, maar volgens meerdere bronnen zullen de eerste Mac- en iPad-modellen met OLED-schermen volgend jaar verschijnen.