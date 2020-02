Samsung Galaxy Z Flip kopen? Nu beschikbaar voor pre-order in Nederland

De Samsung Galaxy Z Flip na maanden van geruchten eindelijk beschikbaar voor pre-order. In Nederland heeft de tweede vouwbare Android-smartphone een adviesprijs gekregen van 1500 euro. Het 6,7-inch oledscherm van de Galaxy Z Flip wordt over de lengte uitgeklapt en heeft een beeldverhouding van 21:9. De smartphone verschijnt op 21 februari en bij de MediaMarkt is het inmiddels mogelijk om een pre-order te plaatsen.

Het Infinity Flex-scherm heeft een resolutie van 2636 x 1080 pixels. Aan de buitenkant van de behuizing bevindt zich een kleiner 1,06-inch oledscherm met een resolutie van 300 x 112 pixels voor de weergave van notificaties, de tijd, datum en het resterende accupercentage. De Galaxy Z Flip meet in gevouwen toestand 87,4×73,6×17,3mm. Uitgevouwen neemt de lengte toe tot 167,9mm en is de dikte maximaal 7,2mm. Het toestel beschikt verder over een Snapdragon 855+-soc, 8GB RAM, 256GB opslaggeheugen, 3300mAh-accu en twee 12-megapixelcamera’s.

Samsung heeft ook een belangrijke verbetering doorgevoerd, want het scherm is ditmaal afgedekt met buigbaar glas. Het Ultra Thin Glass (UTG) is door Samsung zelf ontwikkeld, hoewel het onduidelijk is hoe krasbestendig de oplossing is. De eerste vouwbare smartphone van Samsung, de Galaxy Fold, maakte gebruik van een plastic beschermlaag en kon daardoor al krassen door de nagels van de gebruiker.