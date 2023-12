Samsung Galaxy S24 Ultra zal qua camerasysteem weinig verschillen met voorganger

De Samsung Galaxy S24-serie wordt op 17 januari 2024 gepresenteerd, en volgens de laatste geruchten zal het Ultra-model naar verwachting weinig verschillen vertonen in vergelijking met zijn voorganger wat betreft het camerasysteem. Naast de Ultra komt Samsung ook met de reguliere S24 en een Plus-versie. Het Ultra-model moet goed zijn voor 45% van de omzet van de drie Galaxy S24-series tegen het einde van volgend jaar.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Zuid-Koreaanse The Elec neemt Samsung met de Galaxy S24 Ultra een veilige route wat betreft het camerasysteem. Een nieuw rapport onthult dat Samsung ervoor heeft gekozen om niet veel veranderingen aan te brengen ten opzichte van de Galaxy S23 Ultra. Dit is teleurstellend voor velen, vooral gezien de concurrentie die overstapt op 1-inch type sensoren.

Uit het rapport blijkt dat de Samsung Galaxy S24 Ultra is uitgerust met een primaire 200-megapixelsensor, een 12-megapixel ultragroothoekcamera, een 10-megapixel 10x-telelens en een 50-megapixel 5x-telelens. Samsung Electronics levert de primaire camera, terwijl Sunny Optical en Namuga verantwoordelijk zijn voor de 12-megapixel ultragroothoeksensor. De 10-megapixel 10x-telelens en de 50-megapixelcamera zijn afkomstig van Samsung Electro-Mechanics en Sunny Optical. Voor de 12-megapixelcamera aan de voorzijde wordt een beroep gedaan op de leveranciers Namuga en MCNEX.

Het lijkt erop dat het bedrijf ervan overtuigd is dat de Galaxy S24 Ultra de beste cameraprestaties zal leveren van alle Android-smartphones. Als dat de gedachte is achter deze beslissing, zal het interessant zijn om te zien welke high-end smartphones het topmodel van Samsung kan overtreffen. Er verschijnen in ieder geval twee toestellen op de markt met de Sony LYT-900-camerasensor. De Sony LYT-900 heeft een sensor van 1 inch en een pixelformaat van 1,6um. Er wordt beweerd dat dit model slechts een aangepaste versie is van de Sony IMX989-sensor die vorig jaar werd geïntroduceerd.