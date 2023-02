Samsung Galaxy S23 (Plus) of S23 Ultra kopen? Alle promoties op een rij

Ben je van plan om een nieuwe high-end Android-smartphone te kopen dan heb je nu de keuze uit drie gloednieuwe modellen modellen. Samsung heeft op woensdag namelijk de Galaxy S23-serie officieel aangekondigd. Deze nieuwe generatie bestaat uit drie modellen: Galaxy S23 voor 949 euro, S23+ voor 1199 euro en de S23 Ultra kost 1399 euro. De drie toestellen zijn per direct te koop en ook zijn er nog enkele welkome promoties.

Samsung Galaxy S23

Samsung heeft de prijzen van de Galaxy S23-modellen in vergelijking met de vorige generatie met maximaal 200 euro verhoogd. Om de pijn te verzachten krijg je een gratis opslagupgrade. Dit betekent dat de Galaxy S23 voor de prijs van 949 euro wordt geleverd met 256GB in plaats van 128GB. De Galaxy S23+ komt voor 1199 euro met 512GB opslaggeheugen en de Galaxy S23 Ultra krijgt voor de prijs van 1399 euro 512GB aan opslag en 12GB aan werkgeheugen.

Deze gratis geheugenupgrade is direct zichtbaar in het winkelmandje van de Samsung Shop, terwijl de korting bij de overige partijen moet worden aangevraagd als een cashback, die je via deze link kan aanvragen. Je kan de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra los aanschaffen bij MediaMarkt, Bol.com, Coolblue en BCC. Ga je liever voor een abonnement dan kun je terecht bij KPN, T-Mobile, Tele2, Mobiel.nl en Vodafone. Alle acties lopen tot en met 26 februari 2023.

Bij deze voordelen blijft het niet, want je ontvangt ook nog eens 200 euro extra inruilwaarde en 1 jaar lang gratis Samsung Care+ t.w.v. 89 euro. Onder deze dekking vallen hardware reparaties met originele Samsung-onderdelen, hulp bij softwareproblemen, batterijvervanging en twee claims per jaar bij onopzettelijke schade door ongelukjes, vloeistofschade en eventueel diefstal. De Samsung Care+ promotie is exclusief beschikbaar in de Samsung Shop.

De Samsung Galaxy S23, 23+ en S23 Ultra zijn beschikbaar in de kleuren Cream, Phantom Black, Green en Lavender. Exclusief verkrijgbaar op Samsung.com zijn de kleuren Graphite en Lime voor de S23+. Voor de S23 Ultra heb je ook nog de keuze uit Sky Blue en Red, die eveneens exclusief beschikbaar zijn via Samsung.