Samsung Galaxy S22 Ultra kopen? Alles wat je moet weten voor een pre-order

De Samsung Galaxy S22 Ultra is na maanden van geruchten officieel gepresenteerd. Het nieuwe vlaggenschip wordt op 25 februari uitgebracht naast de Galaxy S22 en S22+. Samsung heeft de Ultra dit jaar voorzien van een ingebouwde S Pen en dat komt niet als een verrassing aangezien de Galaxy Note-serie niet meer lijkt terug te keren.

Bij het plaatsen van een pre-order ontvang je de Samsung Galaxy Buds Pro (t.w.v. €229) cadeau.

Een pre-order met cadeau is beschikbaar bij de providers KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2 en Mobiel.nl.

Bij Samsung, Bol.com, MediaMarkt, Coolblue en Wehkamp kun je terecht voor een los toestel met eveneens de Galaxy Buds al cadeaus.

Pre-orders worden al op 25 februari uitgeleverd.

De S22 Ultra is beschikbaar in de kleuren Burgundy, Phantom Black, Phantom White, Green en exclusief bij Samsung in Graphite, Sky Blue en Red.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung heeft de Galaxy S22 Ultra voorzien van een aluminium frame met Corning Gorilla Glass Victus+ aan de voor- en achterkant. Het toestel en de S Pen zijn water- en stofbestendig met een IP68-rating. De S22 Ultra heeft een vlakke voor-, achter-, boven- en onderkant met gebogen zijkanten.

Het scherm van de Galaxy S22 Ultra is een 6,8-inch Dynamic AMOLED 2X-paneel met een resolutie van 3040 x 1440 pixels. Dit scherm heeft een piekhelderheid van 1750 nits en kan zijn verversingssnelheid aanpassen tussen 10Hz en 120Hz om de accuduur te verbeteren. Onder het scherm bevindt zich een ultrasone vingerafdruksensor, waarmee je het toestel kan ontgrendelen.

De Galaxy S22 Ultra beschikt over dezelfde 108-megapixelcamera met f/1,8-lens als de Galaxy S21 Ultra. Daarnaast is er een ultragroothoeklens met een beeldhoek van 120 graden en een 12-megapixelsensor. Er zijn twee telelenzen aanwezig: 10-megapixelsensor (f/2,4 – 3x) en een 10-megapixelsensor (f/4,9 – 10x). Selfies kunnen worden geschoten met de 40-megapixelselfiecamera met f/2,2-lens. In plaats van nieuwe hardware te introduceren, heeft het bedrijf nieuwe AI-verbeteringen geïntroduceerd met behulp van de nieuwe NPU om de foto- en videokwaliteit bij weinig licht te verbeteren en nieuwe camerafuncties toe te voegen.

Een van de nieuwe functies is Auto Framing. Met behulp van de ultragroothoeklens aan de achterkant kan de telefoon bijsnijden en de foto aanpassen aan het aantal mensen in het frame. Deze functie kan tot tien mensen tegelijk volgen en zal automatisch uitzoomen als er meer mensen binnenkomen. Gebruikers kunnen ook handmatig inzoomen of één persoon in de groep volgen.

Onder de motorkap van de Galaxy S22 Ultra vinden we in Europa de Exynos 2200-soc van. Deze 4nm-chip beschikt over een enkele Cortex-X2-core, drie Cortex-A710-cores en vier Cortex-A510-cores. De gpu is een Samsung Xclipse 920, welke gebaseerd is op de AMD RDNA 2-architectuur. Er zijn vier configuraties beschikbaar: 128GB met 8GB RAM, 256GB met 12GB RAM, 512GB met 12GB RAM en 1TB met 12GB RAM. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en heeft ondersteuning voor snelladen met 45W en 15W bij het gebruik van een draadloze lader.

De S22 Ultra wordt geleverd met One UI 4.1, dat bovenop Android 12 draait. De nieuwe geïntegreerde S Pen heeft een latency van 2,8 ms en Samsung heeft ook de handschrift-naar-tekstfunctie verbeterd en ondersteunt nu 88 talen. Met de nieuwe Quick Note-functie kun je een pop-upnotities bijvoegen of koppelen binnen apps van Samsung zoals de browser en fotogalerij. Er is ook een nieuwe functie genaamd Collaboration View die synchronisatie tussen een Galaxy S22 Ultra en de Tab S8-serie mogelijk maakt. Zo kun je de S22 Ultra gebruiken om je tools te veranderen terwijl je op de Tab S8 tekent.