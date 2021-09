‘Samsung Galaxy S22 krijgt geen camera onder het scherm’

De Samsung Galaxy S22-serie krijgt volgens telecominsider Ice Universe geen camera onder het scherm. Het Zuid-Koreaanse bedrijf bracht eerder dit jaar het eerste toestel op de markt met een dergelijke sensor, echter schiet de camera van de Z Fold 3 slechts foto’s in 4-megapixel en deze is dan ook vooral geschikt voor videobellen. Je kan op de Galaxy Z Fold 3 ook de 10-megapixelcamera aan buitenzijde gebruiken voor het maken van snelle selfies.

It can be confirmed that the Galaxy S22 series still uses Hole, and still uses the same camera area design as the S21

— Ice universe (@UniverseIce) September 14, 2021