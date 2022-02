Samsung Galaxy S22 en S22+ kopen? Pre-order beschikbaar met gratis Galaxy Buds Pro

De Samsung Galaxy S20 en S22+ zijn vandaag naast de Galaxy S22 Ultra aangekondigd. De toestellen missen in vergelijking met het vlaggenschip enkele functies, echter zijn de verschillen kleiner dan in voorgaande jaren.

Het tweetal is vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order en ze komen op 11 maart op de markt. De S22 kost €849 voor het model met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen of €899 voor 256GB. De Galaxy S22+ wordt aangeboden voor €1049 met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen of €1099 voor het model met 256GB. Beide zijn beschikbaar in de kleuren wit, zwart, groen en roségoud. Verder heb je in de Samsung Shop nog de keuze uit Graphite, Cream, Sky Blue en Violet.

Bij het plaatsen van een pre-order ontvang je de Samsung Galaxy Buds Pro (t.w.v. €229) cadeau.

Een pre-order met cadeau is beschikbaar bij de providers KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2 en Mobiel.nl.

Bij Samsung, Bol.com, MediaMarkt, Coolblue en Wehkamp kun je terecht voor een los toestel met eveneens de Galaxy Buds al cadeaus.

Pre-orders worden al op 25 februari uitgeleverd.

Samsung Galaxy S22 en S22+

Onder de motorkap van de Europese Galaxy S22 en S22+ vinden we de Exynos 2200 van Samsung. Deze 4nm-chip beschikt over een enkele Cortex-X2-core, drie Cortex-A710-cores en vier Cortex-A510-cores. De gpu is een Samsung Xclipse 920, welke gebaseerd is op de AMD RDNA 2-architectuur. Beide modellen zijn verkrijgbaar in configuraties van 8GB werkgeheugen met 128GB of 256GB aan opslaggeheugen.

Aan de achterzijde vinden we een primaire 50-megapixelcamera met een f/1,9-lens. Deze module is voorzien van optische beeldstabilisatie. De secundaire camera heeft een 12-megapixelsensor en een ultragroothoeklens met een beeldhoek van 120 graden. De telelens kan 3x optisch zoomen en heeft een beeldhoek van 36, een f/2,4-lens en optische beeldstabilisatie.

De Galaxy S22 heeft een 6,1-inch Dynamic AMOLED 2X-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels. Dit scherm heeft een piekhelderheid van 1300 nits en kan zijn verversingssnelheid aanpassen tussen 10Hz en 120Hz (de S21 deed 48Hz-120Hz) om de accuduur te verbeteren. Dat is mogelijk ook de reden waarom de accucapaciteit is teruggebracht van 4000mAh naar 3700mAh. Het toestel laadt op met dezelfde maximumsnelheid van 25 W.

De Samsung Galaxy S22+ heeft een groter 6,6-inch Dynamic AMOLED 2x-scherm ( 2340×1080 pixels) dat ook dynamisch ververst tussen 10Hz en 120Hz, maar een hogere helderheid van 1750 nits haalt. De batterij heeft met 4500mAh meer capaciteit en kan met 45 W sneller worden opgeladen. De S22+ heeft ook Wi-Fi 6E-connectiviteit, terwijl de S22 slechts tot Wi-Fi 6 gaat.

Beide smartphones worden geleverd met Android 12 en OneUI 4.1 uit de doos. Verder komen de modellen met een 5G-modem, een waterdichte behuizing (IP68), een glazen achterkant van Gorilla Glass Victus+ en een ultrasone vingerafdruksensor onder het scherm.