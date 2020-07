‘Samsung Galaxy S21 wordt goedkoper en krijgt Exynos-soc’

De Samsung Galaxy S21 wordt pas in 2021 verwacht, maar desondanks zijn de eerste geruchten over de nieuwe modellen al verschenen. Volgens de Chinese telecominsider Ice Universe is Samsung van plan om de prijs van de goedkoopste modellen in de Galaxy S21-serie te verlagen.

Samsung Galaxy S21

De bron claimt dat de Galaxy S21 intern de codenaam Galaxy U heeft gekregen. Het is de bedoeling dat het toestel in vergelijking met de S20 voor een lagere prijs in de markt wordt gezet. Voor kopers ziet de prijsverlaging er aantrekkelijk uit, maar het bedrijf zal hiervoor een aantal compromissen moeten sluiten. Samsung overweegt namelijk om een ‘vlaggenschip’ te maken met vereenvoudigde specificaties. Het standaard Galaxy S21-model kan dus een Full HD+-scherm krijgen met een verversingssnelheid van slechts 60 Hz, vergeleken met het vlaggenschip Galaxy S20 is dit een merkbare stap terug. Voor gebruikers die het beste S21-model willen hebben, adviseerde de insider om een Galaxy S21 Ultra te kopen.

Om de kosten te verlagen zou het bedrijf overwegen om geen gebruik te maken van het Snapdragon 875-platform en volledig over te schakelen op hun eigen Exynos-soc’s. Eerder werd ook gemeld dat Samsung de Snapdragon 865 zou gebruiken, zoals in de vlaggenschepen van 2020 voor de Verenigde Staten en China. Een andere mogelijke besparing is de levering van smartphones zonder oplader in de doos.

Naar verluidt zal de Galaxy S21-serie nog steeds bestaan uit drie modellen. Samsung zou voor de eerste keer gebruik willen maken van cameratechnologie onder het scherm en ondersteuning bieden voor Qualcomm’s nieuwste ultrasone vingerafdruksensor onder het scherm. We hebben gehoord dat de Samsung Galaxy S21 zal worden geleverd met een nieuwe hoofdcamera met een resolutie van 150-megapixel. Bovendien krijgt de camera aan de voorkant een nieuwe lens. We verwachten dat de nieuwe serie in het eerste kwartaal van volgend jaar officieel op de markt komt.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.