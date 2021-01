Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra worden op 14 februari aangekondigd

Samsung heeft bekendgemaakt dat de nieuwe toestellen in de Galaxy S-serie op donderdag 14 februari 2021 officieel worden aangekondigd. Op basis van eerdere geruchten gaat het vermoedelijk om de Galaxy S20, S21+ en S21 Ultra. Het ‘Welcome to the Everyday Epic’-evenement gaat om 16:00 Nederlandse tijd van start en zal door middel van een livestream zijn te volgen.

Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra

De Galaxy S21 en S21+ zijn respectievelijk voorzien van een 6,2- en 6,7-inch oled-scherm met een Full-HD+-resolutie en maximale verversingssnelheid van 120Hz. Alleen de S21 Ultra heeft een WQHD+-resolutie en is met 6,8-inch ook de grootste van de drie. Het scherm van de S21 Ultra heeft een hogere piekhelderheid van 1600 nits en ook is het contrast verbeterd ten opzichte van zijn voorganger.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf komt weer met twee chipvarianten van zijn toestellen. In Europa worden de S21-modellen aangedreven door de Samsung Exynos 2100-soc, terwijl in verschillende andere regio’s de Snapdragon 888-soc van Qualcomm wordt gebruikt. Volgens Android Police zouden de chips gelijkwaardig aan elkaar zijn, hoewel we dat in het verleden vaker hebben gehoord.

De S21 krijgt een 4000mAh-accu, 4800mAh voor de S21+ en de S21 Ultra heeft een 5000mAh-accu. Alle modellen krijgen een 5G-variant en bieden ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.1. De S21 Ultra krijgt als enige Wi-Fi 6E-ondersteuning voor 6GHz-connectiviteit.

Aan de achterzijde van de Galaxy S21 en S21+ zijn drie camera’s te vinden: een groothoeklens en primaire camera met 12-megapixelresolutie, bijgestaan door telelens met een resolutie van 64-megapixel. De sensoren zouden nagenoeg identiek zijn aan die van de S20-serie. De S21 Ultra krijgt een primaire camera met de vernieuwde 108-megapixelsensor en twee telelenzen met verschillende brandpunten. Alle camera’s van de S21-modellen zijn ditmaal in staat om 4k-video’s met 60 frames per seconde vast te leggen en ook zou er een 8k/30fps-optie aanwezig zijn.

De Galaxy S21 met 5G zou €849 moeten kosten en dat is €150 minder dan de introductieprijs van de S20 5G vorig jaar. Samsung zou ook de prijs van de S21+ hebben verlaagd van €1099 naar €1049. Het vlaggenschip, de Galaxy S21 Ultra, gaat opnieuw €1349 kosten.