Samsung Galaxy S20, S21, Fold/Flip 3 en 4 krijgen in november Android 13-update

Samsung is deze week begonnen met de uitrol van de Android 13-update voor de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra, terwijl bezitters van andere Samsung-smartphones en -tablets nog even geduld moeten hebben. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft een lijst gepubliceerd met alle apparaten die in de komende maanden worden geüpdatet naar Android 13. Volgens Samsung ontvangen vrijwel alle recente high-end producten nog in 2022 de update, waaronder de Galaxy S20-serie, S21-serie en de derde en vierde generatie Fold/Flip-modellen. Dit is de volledige lijst:

Android 13-update voor Samsung-apparaten

Oktober 2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

November 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

December 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Januari 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Februari 2022