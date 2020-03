Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra pre-order: nog enkele dagen met gratis Galaxy Buds+

De Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra werden op 11 februari gepresenteerd en zijn inmiddels beschikbaar voor pre-order. Om consumenten over te halen levert Samsung de Galaxy Buds+ gratis mee wanneer je in Europa een pre-order plaatst. Deze nieuwe oordopjes hebben een adviesprijs van €169,99, maar zijn gratis als je voor uiterlijk 13 maart de Galaxy S20+ of S20 Ultra aanschaft.

Samsung breng op vrijdag 13 maart 2020 de volgende toestellen op de markt:

Galaxy S20: 128GB LTE voor €899 en 128GB 5G voor €999

Galaxy S20+: 128GB 5G voor €1099

Galaxy S20 Ultra: 128GB voor €1349 en 512GB voor €1549

Galaxy Buds+: €169

Pre-order → De toestellen zijn nu beschikbaar voor pre-order in de webshop van Samsung, Bol.com en MediaMarkt. Daarnaast is de Galaxy S20-serie ook in combinatie met een abonnement verkrijgbaar bij KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Bij een pre-order voor de Galaxy S20+ of S20 Ultra ontvang je bovendien de Galaxy Buds+ t.w.v. €169,99 cadeau. Het is vermoedelijk verstandig om niet te lang te wachten, want in verschillende is de Galaxy S20 Ultra al uitverkocht.

Update → Het lijkt erop dat je de Galaxy Buds+ alleen nog bij de 5G-modellen krijgt. Het is nog onduidelijk wat er met de 4G-versies van de S20+ en S20 Ultra gaande is, want in de Samsung Shop zijn ze ook niet langer te bestellen.

Koop je een van de modellen liever op afbetaling? Met de kortingscode LEASE2020 worden de aansluitkosten slechts €1,- ipv €99.- in de Samsung Shop.