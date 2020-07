Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra met 100 euro cashback

Samsung heeft deze week een nieuwe actie gelanceerd voor consumenten die van plan zijn om de Galaxy S20, S20+ of Galaxy S20 Ultra aan te schaffen. Tot en met 9 augustus 2020 ontvang je €100 retour bij aankoop van een van de drie modellen. De Galaxy S20 kost daardoor €659, de Galaxy S20+ is voor 949 euro te koop en de Galaxy S20 Ultra is voor 1099 euro te verkrijgen.

Cashback-actie Samsung Galaxy S20-serie

Deze promotie loopt van 20 juli 2020 t/m 9 augustus 2020 (aankoopdatum) en zolang de voorraad strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product en maximaal drie keer deelnemen per huishouden. De toestellen zijn nu beschikbaar voor pre-order in de webshop van Samsung, Bol.com en MediaMarkt. Daarnaast is de Galaxy S20-serie ook in combinatie met een abonnement verkrijgbaar bij KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Klik hier voor je cashbackaanvraag.

Consumenten hebben tot uiterlijk 23 augustus 2020 de kans om hun cashback aan te vragen. Na aanschaf vul je het online aanmeldformulier, inclusief een kopie van de aankoopbon en een foto van de streepjescode van de verpakking met de EAN-code en het IMEI-nummer. Samsung streeft ernaar het retourbedrag binnen 6 weken na het indienen van een volledige en geldige registratie over te maken.

Dit zijn de deelnemende modellen:

De nieuwe Galaxy S20 beschikt over de premium technologieën die Galaxy-fans hebben leren kennen en verwachten. De Galaxy S20 is het meest veilige apparaat dat Samsung ooit heeft gemaakt en wordt beschermd door Knox, het toonaangevende mobiele beveiligingsplatform dat het apparaat beschermt van het chip- tot softwareniveau. De Galaxy S20 beschikt ook over een nieuwe, veilige processor, Guardian Chip genaamd, ter bescherming tegen hardware-aanvallen.

Aangedreven door een grotere en slimmere batterij, wordt de Galaxy S20 geleverd met een snellader van 25W, waarbij de Ultra ook 45W Super Fast-opladen ondersteunt. De hele serie is standaard uitgerust met enorme opslag (128 GB voor S20; 128 GB, 256 GB en 512 GB voor Galaxy S20 + en S20 Ultra).

De Galaxy S20 bevindt zich in het hart van het Galaxy-ecosysteem. Het toestel wordt geleverd met Samsungs meest cleane, eenvoudige en intuïtieve interface tot nu toe: One UI 2. Je kunt de Galaxy S20 ook gebruiken om de smart home te bedienen met SmartThings, om gezondheids- en wellness-doelen te bereiken met Samsung Health en meer.

