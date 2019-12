Samsung Galaxy S11+ wordt uitgerust met 6,9-inch oledscherm en vijf camera’s aan achterkant

De Samsung Galaxy S11-serie wordt naar verluidt pas eind februari aangekondigd, echter denken we inmiddels al te weten hoe de toestellen eruit komen te zien. In de afgelopen dagen verschenen er namelijk al renders van de Galaxy S11 en S11e. Daar blijft het niet bij, want in december heeft de website CashKaro in samenwerking met de doorgaans goed geïnformeerde telecominsider @OnLeaks afbeeldingen gepubliceerd van de Samsung Galaxy S11+.

Samsung Galaxy S11+

Het toestel dat je op de renders ziet heeft een 6,9-inch oled-scherm en meet 166,9 x 76 x 8,8 mm. Volgens eerdere geruchten gaat het om een 120 Hz-paneel voor een voor een zo vloeiend mogelijke weergave. De Galaxy S11+ is daarmee langer, breder en dikker dan de Galaxy S10+. Een 3,5mm-koptelefoonaansluiting is helaas niet aanwezig.

Naast een groter scherm beschikt de Galaxy S11+ over maar liefst vijf camera’s aan de achterzijde. Onduidelijk is nog welke camerasensoren er worden gebruikt, maar de cameramodule is enorm en steekt 2 mm uit. Het is aannemelijk dat de configuratie in ieder geval bestaat uit een telefotolens, ultragroothoeklens en een standaardlens. De renders tonen ook twee kleine sensoren, die vermoedelijk worden ingezet voor autofocus en de led-flitser.

→ Lees ook: Samsung Galaxy S11-serie krijgt verschillende nieuwe en interessante camerafuncties

Over de specificaties is minder bekend, maar de verwachting is dat de Galaxy S11+ wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 865- of Exynos 990-soc van Samsung, afhankelijk van de regio. Het instapmodel komt vermoedelijk met 8GB RAM, hoewel andere varianten met meer werkgeheugen voor de hand liggen. Afhankelijk van de RAM-configuratie zal de smartphone over 256 GB of 512 GB aan UFS 3.0-opslag beschikken, dat door middel van een microSD-kaart kan worden uitgebreid.

De Samsung Galaxy S11e, S11e en S11+ zullen waarschijnlijk eind februari op het Mobile World Congress in Barcelona worden gepresenteerd. In de komende periode verschijnt er ongetwijfeld meer informatie over het drietal.