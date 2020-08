Samsung Galaxy Note 20 of Note 20 Ultra kopen? Alles wat je moet weten voor een pre-order

De Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra 5G zijn officieel aangekondigd en worden op 21 augustus in Nederland uitgebracht. Het duurste model in de serie wordt aangedreven door een Exynos 990-soc en heeft een 120Hz-scherm. Samsung heeft de reguliere Note 20 voorzien van een kleiner scherm met een lagere resolutie en minder werkgeheugen.

Pre-order → De toestellen zijn nu beschikbaar voor pre-order in de webshop van Samsung, Bol.com en MediaMarkt. Daarnaast is de Galaxy Note 20-serie ook in combinatie met een abonnement verkrijgbaar bij KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Tijdelijk met Xbox Game Pass Bundel of Music Pack ter waarde van €169,99:

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Het oledscherm van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G is 6,9-inch groot en heeft een resolutie van 3088 x 1440 pixels met een beeldverhouding van 20:9. De randen van het scherm zijn uitermate smal en licht gekromd. Er is ondersteuning voor een verversingssnelheid van maximaal 120Hz, echter werkt dit alleen op een lagere resolutie van 2400 x 1080 pixels.

De cameramodule bestaat uit drie lenzen en verschilt weinig van de S20 Ultra: een 108-megapixelsensor, een telelens met 5x optische zoom en een ultragroothoekcamera met eveneens een 12-megapixelsensor. Samsung heeft de dieptesensor ingeruild voor een laserautofocus, zodat de Note 20 sneller kan scherpstellen.

De water- en stofdichte (IP67) behuizing van de Note 20 heeft een metalen frame en een voor- en achterkant van Gorilla Glass Victus. In de behuizing bevindt zich natuurlijk ook opening om de vernieuwde S-Pen in op te bergen. De slimme stylus van de Note 20-serie reageert sneller doordat de latency is vertraagd, waardoor het schrijven of tekenen natuurlijker zal aanvoelen. Verder heeft het toestel een 4500mAh-accu met ondersteuning voor snelladen (50% in 30 minuten), draadloos laden (15W) en omgekeerd draadloos laden (15W). De Samsung One UI-interface is gebaseerd op Android 10.

Onder de motorkap van het Europese model vinden we de Exynos 990-soc van Samsung, terwijl de Amerikaanse variant wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865+. Er worden twee opslagconfiguraties uitgebracht: 256GB voor €1299 en 512GB voor €1399. Het opslaggeheugen kan worden uitgebreid met een microSD-kaartje. De Galaxy Note 20 Ultra beschikt over een 5G-modem en de antennes kunnen overweg met hoge en lage frequenties.

De Galaxy Note20 Ultra is beschikbaar in de kleuren Mystic Bronze en Mystic Black.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

De goedkopere Galaxy Note 20 heeft een kleiner 6,7-inch met een lagere resolutie van 2400 x 1800 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 60Hz. Het toestel heeft 256GB opslaggeheugen, 8GB RAM, minder geavanceerde camera’s, een kleinere 4300mAh-accu en geen microSD-slot. De 4G-versie gaat €949 kosten en het 5G-model heeft een prijskaartje van €1049.

De Galaxy Note20 is beschikbaar in de kleuren Mystic Bronze, Mystic Grey en Mint (exclusief verkrijgbaar in de Samsung Experience Store en Samsung e-store).

