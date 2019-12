Samsung Galaxy Fold kopen? Nu beschikbaar voor pre-order, vanaf 10 januari leverbaar

Samsung maakt onlangs bekend dat zijn vouwbare Galaxy Fold begin 2020 in Nederland wordt uitgebracht. De telefoon krijgt een adviesprijs van 2020 euro en is inmiddels beschikbaar voor pre-order bij Samsung als een los toestel of in combinatie met een abonnement bij KPN en T-Mobile. De Galaxy Fold wordt standaard geleverd met draadloze Galaxy Buds-oordopjes en een hoes.

Samsung Galaxy Fold pre-order

De Samsung Galaxy Fold beschikt over twee oledschermen. Aan de buitenkant kan er gebruik worden gemaakt van een 4,58-inch scherm met een resolutie van 1960 x 840 pixels en een beeldverhouding van 21:9. Door de Fold open te vouwen krijg je toegang tot het 7,28-inch scherm. Het grotere scherm heeft een resolutie van 2162 x 1636 pixels met een 4,2:3-beeldverhouding.

Het toestel is voorzien van drie camera’s aan de achterzijde, die identiek zijn aan die van de Galaxy S10+. Het betreft een 12-megapixelsensor en een f/1.5-objectief met een beeldhoek van 77 graden, een 12-megapixelsensor met een telelens, beeldhoek van 45 graden en diafragma van f/2.4 en een 16-megapixesensor met een f/2.2-ultragroothoeklens en een beeldhoek van 123 graden.

De twee camera’s voor het maken van selfies worden zichtbaar door de Galaxy Fold open te klappen. Het gaat hier om een 10-megapixelsensor met een diafragma van f/2.4 en een sensor van 8 megapixel met rgb-dieptesensor. Beide camera’s zijn geplaatst in de inkeping rechtsboven bij het scherm.

Onder de motorkap vinden we de Exynos 9820-soc van Samsung. Het toestel beschikt daarnaast over 12GB aan werkgeheugen, 512GB opslag en de accucapaciteit bedraagt 4380mAh.

Vergeet niet om je Galaxy Fold voor Samsung Care+ binnen 30 dagen na aankoop te registreren om een jaar lang dekking te krijgen voor onvoorziene schade (eigen risico van €130,-). Wordt het defect gedekt door de garantievoorwaarden, boek dan kosteloos de Ophaalservice Express. Meld je toestel aan voor 15:00 uur en ontvang je Galaxy Fold binnen 24 uur weer gerepareerd terug. Verder krijg je toegang tot de Fold Conciërge, waarbij getrainde experts 24/7 beschikbaar zijn om je te helpen het meeste uit je Galaxy Fold te halen.