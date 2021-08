Pre-order de Samsung Galaxy Z Flip 3 of Fold 3 met €300 korting

Ben je van plan om een Samsung Galaxy Z Flip 3 of Fold 3 aan te schaffen, dan hebben we een prachtige pre-order actie voor je. Bij Mobiel.nl krijg je maar liefst €300 korting op een van de twee toestellen wanneer je een abonnement voor 12 of 24 maanden afsluit. Kies je liever voor een toestel zonder abonnement, dan kun je profiteren van €200 korting op beide smartphones.

Bij het afsluiten van een abonnement in combinatie met een Galaxy Fold 3 of Z Flip 3 voer je de kortingscode kz300 in bij het afrekenen. De kortingscode flip200los gebruik je voor de Z Flip 3 en fold200los voor de Fold 3, waarbij de korting in het winkelmandje wordt verwerkt. Daar blijft het niet bij, want bij het plaatsen van een pre-order voor de Fold 3 ontvang je ook nog eens een gratis Flip Cover met S Pen, 1 jaar Samsung Care+ en een Travel Adapter t.w.v. €89.

De Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 zijn direct te bestellen en Samsung begint vanaf vandaag met het uitleveren van de toestellen, terwijl beide modellen vanaf 27 augustus ook in de winkels liggen. De Fold 3 heeft een adviesprijs van €1799 en de vanafprijs van de Flip 3 is €1049.