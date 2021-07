Populaire Chinese mobiele games vereisen gezichtscans om ’s nacht te spelen

Tencent, de grootste Chinese uitgever van mobiele games ter wereld, heeft een nieuwe ‘functie’ geïntroduceerd om te voldoen aan de regels van zijn land om de toegang van minderjarigen tot games te beperken. Het bedrijf voegde deze week het gezichtsherkenningssysteem ‘Midnight Patrol’ toe aan meer dan 60 titels. Dit systeem zal de gameplay automatisch stoppen wanneer de gebruikers weigert zijn gezicht te laten scannen of wanneer de scan faalt.

In alle games zal, zodra een spelsessie tijdens de officiële gametijden van het land (22.00 tot 8.00 uur) een niet nader gespecificeerde tijd overschrijdt, de game in kwestie worden onderbroken door een verzoek om het gezicht van de speler te scannen. Mocht een volwassene om welke reden dan ook niet slagen voor de test, dan kunnen zij het een dag later nogmaals proberen.

“Midnight Patrol wil minderjarigen – kinderen en tieners onder de 18 – ervan weerhouden zich tussen 22.00 en 8.00 uur in het land voor te doen als volwassenen door middel van “trucs”. We zullen een gezichtsscreening uitvoeren voor accounts die met echte namen zijn geregistreerd en die gedurende een bepaalde periode ’s nachts hebben gespeeld,” zei Tencent vandaag. “Iedereen die weigert of niet slaagt voor de gezichtsverificatie zal worden behandeld als een minderjarige en offline worden gehaald.”

In 2019 heeft de Chinese overheid de anti-verslavings-regelgeving voor minderjarigen aangenomen, waarbij ‘gameverslaving’ wordt bestreden door speeltijd te beperken, avondklokken op te leggen en in-game aankopen aan een maximum te binden. Deze regelgeving houdt in dat minderjarigen tussen 22.00 uur en 8.00 uur ’s ochtends geen games mogen spelen en dat ze doordeweeks niet langer dan 1,5 uur mogen spelen en in het weekend en op feestdagen niet langer dan drie uur.

Tencent zal zijn nieuwe gezichtsherkenningssysteem aanvankelijk voor meer dan 60 games lanceren, waaronder de populaire mobiele game Honor of Kings, maar is van plan om in de toekomst meer titels toe te voegen. League of Legends van Riot Games, waar Tencent een groot aandeel in heeft, staat vrijwel zeker op de lijst. Het nieuwe systeem zou minderjarige gamers kunnen dwingen om elders te spelen en virtuele netwerken te gebruiken om gezichtsherkenning te omzeilen en over te schakelen naar ongereguleerde servers in Hongkong of Taiwan totdat ze meerderjarig worden, hoewel je met een babyface helaas nog niet ver gaat komen.