Ontvang 100 euro cashback op Samsung Galaxy S20, S20+, S20 FE en S20 Ultra

De Samsung Galaxy S21-serie wordt later deze maand aangekondigd, maar in de tussentijd kun je profiteren van een mooie cashback bij de aanschaf van een van de huidige Galaxy S20-modellen. Je krijgt momenteel namelijk €100 retour bij aanschaf van de Galaxy S20, S20+, S20 Fan Edition of S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20

Koop je in de periode van 28 december 2020 tot en met 10 januari 2021 een van deze toestellen dan heb je recht op €100 teruggave. Let wel op dat je aan de voorwaarden van Samsung voldoet, want je komt alleen in aanmerking wanneer je een van de S20-modellen aanschaft bij een van de deelnemende shops en providers.

De toestellen die deelnemen aan de promotie zijn: Galaxy S20, S20 5G, S20+ 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S20 Enterprise Edition en de S20 Ultra 5G. Deze modellen zijn nu beschikbaar in de webshop van Samsung, Bol.com, Coolblue en MediaMarkt. Daarnaast is de Galaxy S20-serie ook in combinatie met een abonnement verkrijgbaar bij KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Klik hier voor je cashbackaanvraag.

Consumenten hebben tot uiterlijk 24 januari 2021 de kans om hun cashback aan te vragen. Na aanschaf vul je het online aanmeldformulier, inclusief een kopie van de aankoopbon en een foto van de streepjescode van de verpakking met de EAN-code en het IMEI-nummer. Samsung streeft ernaar het retourbedrag binnen 6 weken na het indienen van een volledige en geldige registratie over te maken.