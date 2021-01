Nieuwe features van de Galaxy S21 uitgelicht

Samsung kondigde op 14 januari de nieuwe Galaxy S21 aan. Het is een logisch vervolg in de toch al zeer populaire Galaxy S-serie. Op welke punten heeft Samsung haar nieuwe telefoon verbeterd ten opzichte van eerdere modellen? Welke features maken dat de Samsung Galaxy S21 het aanschaffen waard is? In dit artikel zetten we de belangrijkste punten voor je op een rijtje.

Het nieuwe model van Samsung wordt verkocht in drie modellen, namelijk: de Samsung Galaxy S21 als basismodel, de Samsung Galaxy S21 Plus en de Samsung Galaxy S21 Ultra. Dit komt overeen met de drie modellen die vorig jaar werden uitgebracht rond de Samsung Galaxy S20.

Snellere processor in de Samsung Galaxy S21

Voor veel liefhebbers is de verbeterde processor in de Samsung Galaxy S21 de belangrijkste reden om de aanschaf van dit model te overwegen. Het toestel is sneller en maakt het schakelen tussen apps nog eenvoudiger. Daarbij beschikt het toestel met de nieuwe Snapdragon 888-chipset over de benodigde hardware voor het gebruik van VR/AR-toepassingen. Iets waarvan de komende jaren steeds meer gebruik zal worden gemaakt is de verwachting. De Samsung Galaxy S21 is de eerste telefoon die van de Snapdragon 888-chip voorzien wordt en in Europa wordt de Samsung Galaxy S21 voorzien van de Exynos 2100 processor . De kans is groot dat het niet de laatste is! Er wordt veel verwacht van deze nieuwe chip.

Verbeterde accuduur voor de Galaxy S21

De snellere processor is niet de enige verbetering die in de Samsung Galaxy S21 is doorgevoerd. Het model beschikt ook over een verbeterde accu. De accu is uitgevoerd met een grotere capaciteit, waardoor het toestel langer achter elkaar gebruikt kan worden. Voor veel gebruikers van mobiele telefoons vormt het gedurende de dag uitvallen van hun toestel een van de grootste ergernissen. Samsung helpt het je te voorkomen, met de nieuwe accu in de Samsung Galaxy S21!

Flink verbeterde camera in de Galaxy S21 Ultra

Specifiek voor de Samsung Galaxy S21 Ultra geldt dat de camera een flinke upgrade heeft gehad. Ten opzichte van eerdere modellen is de ToF-camera weggelaten. Deze camera wordt vervangen voor een 100X Space Zoom camera. Kleuren komen hierdoor nog beter tot hun recht en ook de beelden zelf zijn scherper dankzij deze nieuwe camera. De basisversie en de Samsung S21 Plus zijn voorzien van 30X Space Zoom camera.

Je kunt nu al een pre-order voor de Galaxy S21 plaatsen. Kijk bijvoorbeeld eens bij Vodafone, waar je een gratis Galaxy Buds Live of Galaxy Buds Pro én een Galaxy SmartTag bij de Galaxy S21 5G series krijgt bij het toestel.