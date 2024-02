Nieuwe Apple AirPods- en AirPods Max-modellen worden eind 2024 verwacht

Apple komt volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman eind dit jaar met nieuwe AirPods-modellen. In zijn nieuwsbrief Power On schrijft Gurman dat het gaat om de vierde generatie AirPods en een vernieuwde versie van de AirPods Max. De derde generatie AirPods Pro wordt verwacht in 2025.

AirPods en AirPods Max 2024

Gurman verwacht dat de instapversie van de vierde generatie AirPods een nieuw ontwerp zal hebben met een betere pasvorm. Verder zou de geluidskwaliteit zijn verbeterd en de oplaadcase voorzien zijn van een usb-c-aansluiting. De duurdere AirPods krijgen actieve ruisonderdrukking en een oplaadcase die een geluid kan afspelen wanneer er naar de locatie wordt gezocht via de Zoek mijn-app. Na de lancering van de twee nieuwe modellen stopt Apple met de levering van de tweede en derde generatie AirPods.

Op de AirPods Max wordt de Lightning-aansluiting vervangen door een usb-c-aansluiten. Er worden geen verdere grote veranderingen verwacht. De AirPods Max zal wel worden aangeboden in nieuwe kleuren. Op dit moment kun je kiezen uit Spacegrijs, Groen, Hemelsblauw, Roze en Zilver.

Apple werkt ook aan een update voor de AirPods Pro, die naar verwachting in 2025 zal verschijnen. De derde generatie krijgt een vernieuwd ontwerp en mogelijk een H3-chip voor verbeterde geluidskwaliteit.