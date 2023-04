MediaMarkt Red Night aanbiedingen 19 april 2023: Sonos Roam, Hisense 65U8HQ en meer

Er is weer een nieuwe donderdag aangebroken en dat betekent dat er verschillende producten in de aanbieding zijn tijdens MediaMarkt Red Night. Onder het aanbod bevinden zijn onder andere de Samsung Galaxy Buds Live, Sonos Roam, televisies en een laptop. We hebben de beste deals voor voor je op een rij gezet, inclusief een prijsvergelijking met de goedkoopste online aanbieder. De volgende aanbiedingen zijn beschikbaar van 19 april 2023 21:00 tot donderdag 20 april 10:00:

MediaMarkt Red Night aanbieding – 19 april 2023

Sonos Roam voor €179,99 (elders €188,99)

De Sonos Roam in de kleuren zwart en wit is in de aanbieding voor €179,99 (elders €188,99). Deze draagbare, waterdichte speaker weegt slechts 430 gram en heeft een batterijduur van ongeveer 10 uur. Met de Sonos-app kun je de Roam gemakkelijk bedienen en de instellingen aanpassen. Bovendien kun je de Roam koppelen met andere Sonos-luidsprekers om een multiroom-audiosysteem te creëren en je muziekervaring nog verder te verbeteren.

Samsung Galaxy Buds Live voor €72,99 (elders €79,99)

Je kan de Samsung Galaxy Buds Live in de kleuren wit, brons en zwart kopen voor €72,99 (elders €79,99). Deze oordopjes hebben een uniek ontwerp met een platte vorm en een boonvormige uitstraling, waardoor ze een opvallende verschijning hebben. Samsung heeft de dopjes voorzien van actieve ruisonderdrukking en aanpasbare touchbediening. Met een enkele oplaadbeurt kunnen de oordopjes tot 6 uur speeltijd bieden en de draadloze oplaadcase zorgt voor een extra 15 uur batterijduur.

Hisense 65U8HQ voor €999 (elders €1249)

Tijdens MediaMarkt Red Night is de Hisense 65U8HQ in de aanbieding voor €999 (elders €1249). De Hisense 65U8HQ is een 65-inch Ultra HD 4K televisie met Dolby Vision en HDR10+ ondersteuning. Het scherm heeft een refresh rate van 100 Hz, waardoor bewegingen op het scherm vloeiend en natuurlijk worden weergegeven. De televisie is uitgerust met het Hisense VIDAA U4 Smart TV-besturingssysteem, waarmee je gemakkelijk toegang hebt tot verschillende apps en streamingdiensten zoals Netflix, YouTube en Amazon Prime Video.

LEGION 5 15-RYZEN 7 RTX 3060 16GB voor €999 (elders €1299)

De Legion 5 15-Ryzen 7 RTX 3060 16GB is een gaming-laptop van Lenovo en tijdens MediaMarkt Red Night in de aanbieding voor €999 (elders €1299). Deze laptop is voorzien van een AMD Ryzen 7 5800H-processor en een NVIDIA GeForce RTX 3060 grafische kaart, waardoor hij krachtig genoeg is om de nieuwste games en zware software te draaien. Het systeem heeft 16 GB DDR4 RAM-geheugen en een 512 GB SSD, waardoor hij snel opstart en soepel presteert. Het 15,6-inch Full HD-scherm heeft een refresh rate van 144 Hz en ondersteunt Dolby Vision HDR, waardoor games en video’s er zeer levendig en gedetailleerd uitzien.