Alles wat je moet weten over de MediaMarkt BTW Weg Ermee-actie 2020

MediaMarkt heeft de BTW Weg Ermee-actie officieel aangekondigd. Vanaf donderdag 23 januari 2020 worden er in de webshop van de MediaMarkt producten zoals televisies, laptops, tablets, witgoed en nog veel meer tot wel honderden euro’s goedkoper aangeboden. Bovendien blijft de Prijsbelofte gelden, waardoor je korting krijgt op de laagste prijs van de concurrentie.

MediaMarkt btw-actie 2020

De MediaMarkt neemt vanaf donderdag 23 januari 00:00 uur tot en met zondag 26 januari 23:59 voor honderden producten de btw voor haar rekening. Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe televisie, laptop, koelkast, wasmachine, tablet of smartphone, dan is dit hét moment om een keuze te maken. Wacht natuurlijk niet te lang, want van bepaalde producten zijn er slechts een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. Reserveringen kunnen er gedurende de actie niet worden gedaan op deelnemende producten.

Vanaf donderdag worden veel producten met 17,36% korting korting aangeboden, hoewel uitverkochte producten helaas niet zullen terugkeren. Een tip die we iedereen kunnen geven is om de concurrentie in de gaten te houden, want de BCC gaat in alle gevallen mee, terwijl Coolblue, Kamera Express (veel televisies en camera’s) en Bol.com ook de prijs van veel producten zullen verlagen.

Geen 21 procent korting?

Dat klopt, je ontvangt namelijk een effectieve korting van 17,36%. Stel: een tv kost € 1210,- inclusief btw, dan wordt de actieprijs als volgt berekend: € 1210,- x (100/121) = € 1000,- exclusief btw. Jouw btw-voordeel is dus € 210,- oftewel 17,36%. De wettelijke thuiskopieheffing en BTW blijven gehandhaafd, dus ook op aankopen gekocht tijdens deze actie. Je kan daarom ook nog steeds op naam van jouw bedrijf artikelen kopen tijdens de btw-actie.

MediaMarkt Prijsbelofte

We zien online dat er vraagtekens worden gezet bij de MediaMarkt btw-actie, omdat de retailer zijn prijzen zou verhogen. Wat veel consumenten echter niet weten is dat de MediaMarkt dagelijks al haar prijzen vergelijkt met die van de grootste concurrenten, waarbij altijd de laagste dagprijs wordt gekozen. Dit kan zowel een positief als negatief effect hebben op de prijs. Een hogere prijs kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat er een aanbieding bij een concurrent is afgelopen of dat een product simpelweg niet meer wordt aangeboden. Op 24 januari worden de prijzen voor de laatste keer met de concurrentie vergeleken en over dit bedrag ontvang je een korting van 17,36%. Mocht je ontdekken dat er bij de concurrentie een product alsnog goedkoper is, dan krijg je het verschil gewoon terug.

Welke producten zijn uitgesloten?

Net als voorgaande jaren zijn er verschillende categorieën uitgesloten, hoewel dat overigens niet direct wil zeggen dat er deze week helemaal geen korting zal worden gegeven op de producten die hieronder vallen. Zo zijn er bijvoorbeeld goede deals zijn op de PlayStation 4 en Xbox One.

Deelnemende categorieën: tv’s, audio, foto, video & drones, smartphones, smartwatches, desktops, laptops, tablets & e-readers, monitoren & printers, huishoudelijke apparatuur, keukenapparatuur, persoonlijke verzorging, smart home.

tv’s, audio, foto, video & drones, smartphones, smartwatches, desktops, laptops, tablets & e-readers, monitoren & printers, huishoudelijke apparatuur, keukenapparatuur, persoonlijke verzorging, smart home. Uitgesloten categorieën: games, films & muziek, console hardware, computersoftware, speelgoed, boeken & spellen, alle Apple-producten, prepaidkaarten en abonnementen, Power Service en verzekeringen, cadeaukaarten en tegoedkaarten, accessoires.

Cashback-actie van fabrikant

De cashback-acties van fabrikanten zijn ook tijdens de MediaMarkt btw-actie geldig. Je profiteert daardoor niet alleen van de btw-korting maar ook ontvang je een cashback van de fabrikant.