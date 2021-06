MediaMarkt BTW Weg Ermee-actie 2021 gestart: alles wat je moet weten

De MediaMarkt BTW Weg Ermee-actie staat op het punt van beginnen Vanaf woensdag 23 juni (21:00) tot en met zondag 27 juni 2020 krijg je 17,3% korting op een heel groot gedeelte van het assortiment.

Media Markt BTW Weg Ermee-actie 2020

We hebben in de afgelopen jaren de nodige kritiek zien verschijnen over de MediaMarkt BTW-actie. Zo zou de retailer zijn prijzen in de weken voor de actie langzaam verhogen, echter blijkt dat niet altijd het geval te zijn. Vanwege het dynamische prijssysteem kan het namelijk voorkomen dat de prijzen in een periode hoger of lager uitvallen dan op dit moment. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door een actie die is afgelopen of een product dat door een concurrent voor een hogere prijs wordt aangeboden.

Wanneer gaat de actie van start?

Op woensdag 23 juni om 21:00 gaat de btw-actie van start in de webshop van de MediaMarkt. De BTW Weg Ermee-actie van de MediaMarkt vindt plaats op de volgende dagen:

Woensdag 23 juni 2021

Donderdag 24 juni 2021

Vrijdag 25 juni 2021

Zaterdag 26 juni 2021

Zondag 27 juni 2021

Wat zijn de populairste producten?

Hoe wordt de korting berekend?

In Nederland moet btw worden betaald en dat is tijdens de MediaMarkt BTW-actie niet anders. Om de korting te berekenen gebruik je de volgende berekening: €1210 x 100 = 121000 -> delen door 121 = €1000. Je krijgt dus een korting van €210,- en dat komt neer op een percentage van 17,36.

Kan ik een product vóór de actie kopen en daarna het verschil terugvragen?

In tegenstelling tot eerdere acties is het niet mogelijk om je geld terug te vragen wanneer je een product vóór de BTW-actie hebt aangeschaft.

Welke producten zijn uitgesloten?

Net als voorgaande jaren zijn er verschillende categorieën uitgesloten.

Deelnemende categorieën: tv’s, audio, foto, video & drones, smartphones, smartwatches, desktops, laptops, tablets & e-readers, monitoren & printers, huishoudelijke apparatuur, keukenapparatuur, persoonlijke verzorging, smart home.

tv’s, audio, foto, video & drones, smartphones, smartwatches, desktops, laptops, tablets & e-readers, monitoren & printers, huishoudelijke apparatuur, keukenapparatuur, persoonlijke verzorging, smart home. Uitgesloten categorieën: Apple, Dyson, accessoires, muziek, film, software, games, console hardware & accessoires, storage, Power Service en verzekeringen, cadeaukaarten en tegoedkaarten.

Zijn de cashback acties van fabrikanten ook geldig?

Tijdens de Media Markt BTW-actie kun je gewoon gebruik maken van geldende cashback-acties van fabrikanten.