iRobot Roomba 980 alleen vandaag voor 399 euro bij iBood

Ben je er zat van om elke dag te moeten stofzuigen? In dat geval hebben ze bij iBood een prachtige oplossing voor jou: de Roomba 980 van iRobot. Deze krachtige robotstofzuiger is de komende 24 uur in de aanbieding voor slechts €399,95 – elders in Nederland vanaf €499,99 beschikbaar.

iRobot Roomba 980

De iRobot Roomba 980 heeft is het high-end model en schakelt eenvoudig over van hardhout naar tapijtreiniging zonder dat jij er iets voor hoeft te doen. De reinigingskop in deze robotstofzuiger past automatisch de hoogte aan. Daarnaast wordt de zuigkracht automatisch aangepast om al het vuil en dierenharen op te zuigen op een zo efficiënt mogelijke manier. Je hoeft bovendien niet bang te zijn dat die van de trap valt, want ook daar is de Roomba 980 met al zijn sensoren slim genoeg voor.

Daarnaast kun je via Google Assistant je iRobot Roomba 980 aansturen en je kan zelfs instellen dat de robotstofzuiger begint wanneer jij van huis bent. Via de iRobot Home-app en Google Assistant kun je overal en op ieder moment een schoonmaaktaak starten. De robotstofzuiger blijft door elke hoek van je huis vegen en keert elke 120 minuten terug naar zijn basis om automatisch op te laden en vervolgens zijn taken te hervatten totdat de hele verdieping schoon is.