‘iPhone 16 Pro (Max) verschijnt in twee nieuwe kleuren’

De aankomende iPhone 16 Pro-modellen worden volgens leaker Majin Bu gelanceerd in twee nieuwe kleuropties: Desert Titanium en Titanium Gray. Naar verwachting zal Apple deze nieuwe iPhones in september 2024 op de markt brengen.

Desert Titanium wordt beschreven als een diepere en robuustere versie van de gouden tint die we eerder zagen op de iPhone 14 Pro. Titanium Gray moet een moderne draai geven aan de Space Gray-kleur die eerder te zien was op de iPhone 6.

Based on the information I was able to find, the new colors of the iPhone 16 Pro could be

Desert Yellow (Desert Titanium) similar to the gold of the iPhone 14 Pro but deeper and heavier

Cement Gray (Titanium Gray) a shade of space gray similar to that used on iPhone 6. Other… pic.twitter.com/BWlYwAquS8

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 19, 2024