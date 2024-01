iPhone 16 Pro Max krijgt grotere en geavanceerdere camerasensor

Volgens recente berichtgeving uit Azië, afkomstig van Weibo-gebruiker Digital Chat Station, belooft de iPhone 16 Pro Max een aanzienlijke verbetering op cameragebied te brengen. De focus lijkt te liggen op een geavanceerde 48-megapixel Sony IMX903-sensor, ontworpen met specifieke functies om de fotografie- en videomogelijkheden te verbeteren.

Nieuwe camera voor iPhone 16 Pro Max

Deze 48-megapixelsensor heeft een gestapeld ontwerp, een 14-bits Analog-to-Digital Converter (ADC) en Digital Gain Control (DCG) voor betere prestaties op het gebied van dynamisch bereik en ruisonderdrukking. Daarnaast is de sensor 12% groter dan zijn voorgangers, wat moet resulteren in betere prestaties bij weinig licht, een groter dynamisch bereik en een mooier bokeh-effect.

Naast de upgrades voor de camera krijgt de iPhone 16 Pro Max naar verluidt een scherm dat een fractie meer gebogen is. Deze wijziging is er niet alleen voor de looks, maar moet er tegelijkertijd voor zorgen dat het toestel comfortabeler is te bedienen. Het ontwerp is voor de rest een evolutie van de huidige iPhone 15-serie. Verder zullen de iPhone 16 Pro-modellen nagenoeg dezelfde dikte krijgen als hun voorgangers, waarbij Apple streeft naar een evenwicht tussen prestaties, accuduur en een slank ontwerp.

Digital Chat Station heeft in het verleden vaker accurate informatie verstrekt over toekomstige Apple-producten. De iPhone 16-serie, bestaande uit de iPhone 16 (Plus) en iPhone 16 Pro (Max), zal vermoedelijk in september 2024 worden gelanceerd.