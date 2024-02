iPhone 16 Pro krijgt tetraprisma cameralens van iPhone 15 Pro Max

Apple is naar verluidt van plan om de camera met tetraprisma lens van de iPhone 15 Pro Max, met een optische zoom tot 5x, naar zowel de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Pro Max te brengen. Dit meldt het Taiwanese onderzoeksbureau TrendForce.

iPhone 16 Pro met 5x optische zoom

Na de lancering van de iPhone 15 Pro Max met zijn exclusieve camera met tetraprisma lens wordt verwacht dat de technologie naar meer apparaten gaat komen. Apple wil de upgrade in 2024 naar de iPhone 16 Pro brengen, waardoor het toegankelijk wordt voor alle nieuwe modellen in de Pro-serie.

In de iPhone 15 Pro Max heeft het tetraprismacamerasysteem een gevouwen ontwerp dat het mogelijk maakt om in de smartphone te passen, waardoor optische zoom tot 5x en digitale zoom tot 25x mogelijk is. Ter vergelijking, de kleinere iPhone 15 Pro blijft beperkt tot maximaal 3x optische zoom, net als de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Om ruimte te creëren voor deze camera zou de iPhone 16 Pro een stukje groter worden. Het scherm van de iPhone 16 Pro zou 6,3-inch groot zijn en dat is 0,2-inch groter dan de huidige iPhone 15 Pro. Onduidelijk is nog of Apple het schermformaat van de iPhone 16 Pro Max gaat aanpassen.

De iPhone 16 Pro-serie wordt naar alle waarschijnlijkheid in september gepresenteerd.