‘iPhone 16 Pro en Pro Max krijgen grotere schermen’

De iPhone 16 Pro en Pro Max krijgen volgens analist Ross Young van Display Supply Chain Consultants grotere schermen dan hun voorgangers. Het kleinste model gaat naar verluidt van 6,1-inch naar ongeveer 6,2-inch en de Max zou groeien van 6,7-inch naar 6,8-inch. De verwachting is dat Apple dit jaar zal blijven vasthouden aan de schermformaten van de iPhone 14 Pro-serie.

Volgens de informatie van Young zullen de nieuwe schermformaten alleen beschikbaar zijn op de iPhone 16 Pro-modellen. De exacte wijziging zal Young onthullen tijdens zijn presentatie op de Display Week-conferentie in Los Angeles op 23 mei 2023. Het is nog onduidelijk of de standaard iPhone 16 en iPhone 16 Plus ook gaan groeien qua schermformaat.

Will actually be 6.2x" and 6.8x". Will disclose the 2nd decimals at my upcoming talk in LA in 2 weeks.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 9, 2023