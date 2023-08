Geen iPhone 15 Pro Max, maar iPhone 15 Ultra?

Eind vorig jaar maakte de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman bekend dat de iPhone 15 Pro Max dit jaar zou worden vervangen door de iPhone 15 Ultra. Sindsdien is het relatief stil gebleven, echter claimt Andrew O’Hara van AppleInsider dat de naam iPhone 15 Ultra toch nog steeds in beeld is.

O’Hara is niet een van de bekendste bronnen in de wereld van Apple, maar vorig jaar toonde hij wel authentieke beelden van de tweede generatie AirPods Pro voordat ze werden gepresenteerd. De iPhone 15 Ultra krijgt naar verluidt het grotere display en de camera met een periscopische 6X-zoomlens. Zowel de iPhone 15 Pro als de iPhone 15 Ultra zouden zijn voorzien van een titanium frame met de Action Button in plaats van de mute-knop en beide worden aangedreven door de nieuwe 3nm A17 Bionic-soc.

This is supposed to be the iPhone 15 USB C cable, I found this photo online but currently I can't trace the resource, so I can't be sure if it's true or not pic.twitter.com/bTILwlxxG5

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2023