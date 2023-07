iPhone 15 Pro gaat mogelijk duurder worden

Volgens een rapport van het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg overweegt Apple om de prijs van de iPhone 15 Pro-serie te verhogen. Het bedrijf zou dit kunnen doen om zijn totale omzet te verhogen, ondanks een verwachte daling in de algehele smartphonemarkt.

Prijsverhoging iPhone 15-serie

Er zijn al geruime tijd geruchten dat Apple de prijs van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus zou willen verhogen, omdat deze modellen verschillende functies krijgen die momenteel alleen beschikbaar zijn op de Pro-modellen, zoals de 48-megapixelcamera en het Dynamic Island. Een prijsstijging voor alleen de iPhone 15 brengt de prijs vermoedelijk te dicht bij de Pro-lijn.

Als de adviesprijs daadwerkelijk wordt verhoogd, zou dit betekenen dat de Pro-versie van de iPhone in de Verenigde Staten voor het eerst boven de duizend dollar uitkomt. Het is nog niet bekend hoeveel duurder de toestellen mogelijk gaan worden. Volgens het rapport van Bloomberg heeft Apple leveranciers gevraagd om dit jaar ongeveer 85 miljoen exemplaren van de nieuwe toestellen te produceren, wat ongeveer in lijn is met het voorgaande jaar.

Apple zal naar verwachting de ‌iPhone 15‌ serie in september aankondigen. Er zijn kleine problemen geweest met de nieuwe iPhone-schermen, maar naar verluidt zullen deze binnen een week of twee worden opgelost zonder aanzienlijke gevolgen voor de totale productie. De vier apparaten zullen zijn uitgerust met een usb-c-poort, Dynamic Island en een licht gebogen frame. Daarnaast worden voor de Pro-modellen verschillende nieuwe functies en wijzigingen verwacht, zoals dunnere bezels, een titanium frame en een nieuwe camerasensor.