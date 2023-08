iPhone 15 Pro en Pro Max worden mogelijk flink duurder dan voorgangers

De lancering van de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max of Ultra komt steeds dichterbij en dat gaat net als in voorgaande jaren gepaard met geruchten over een mogelijke prijsverhoging. Volgens DigiTimes zullen de nieuwe modellen in de Verenigde Staten minstens $100 meer gaan kosten dan hun voorgangers.

Duurdere iPhone 15 Pro

Vorig jaar werd de iPhone 14 Pro gelanceerd voor $999 (€1326 in NL) en de Pro Max voor $1099 (€1476 in NL). DigiTimes verwacht dat de prijs van de iPhone 15 Pro gaat stijgen naar $1099 of $1199, terwijl de Pro Max of Ultra een prijskaartje krijgt van $1199 of $1299. Mocht de informatie kloppen dan is het aannemelijk dat de prijzen in Nederland minimaal €100 hoger zullen uitvallen.

Lees ook → Geen iPhone 15 Pro Max, maar iPhone 15 Ultra?

Apple zou een prijsverhoging overwegen als antwoord op de krimp van de smartphonemarkt, waar een daling van meer dan 5 procent wordt verwacht ten opzichte van vorig jaar. De verwachting is dat de vraag naar de Pro-serie zal afnemen en zal uitkomen op ongeveer 77 miljoen verkochte exemplaren in 2023. Dat is flink minder dan de eerdere schatting van 83 miljoen exemplaren.

De analisten van DigiTimes zijn overigens niet als enige van mening dat een prijsverhoging aannemelijk is. Bloomberg-journalist Mark Gurman en analist Jeff Pu schreven eerder dit jaar al dat dat de nieuwe modellen vermoedelijk duurder zullen zijn dan de iPhone 14 Pro-modellen. Pu verwacht dat het goedkoopste model een adviesprijs krijgt van $1099 in plaats van $999.

Apple zou de iPhone 15 Pro-serie op dinsdag 12 september willen presenteren. Pre-orders zullen waarschijnlijk op vrijdag 15 september worden geopend, een week later gevolgd door de lancering op vrijdag 22 september.