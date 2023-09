iPhone 15 Pro (Max) kopen? Alles wat je moet weten voor een pre-order

Op vrijdag kunnen Apple-fans een pre-order plaatsen voor de gloednieuwe iPhone 15 Pro- en 15 Pro Max-modellen, enkele dagen na onthulling tijdens het Wonderlust-evenement waarin ze een voorproefje gaven van hun nieuwste producten. Het bedrijf heeft zowel op het gebied van esthetiek als technologie veranderingen doorgevoerd, waaronder een nieuw materiaal voor het frame, een usb-c-aansluiting, een betere camera en meer. De toestellen zijn los verkrijgbaar of in combinatie met een abonnement via KPN, Vodafone en Odido.

iPhone 15 Pro en 15 Pro Max pre-order

Wanneer start de pre-order?

De iPhone 15 Pro en 15 Pro Max zijn vanaf vrijdag 15 september om 14:00 Nederlandse tijd beschikbaar voor pre-order. Het is mogelijk om de toestellen los of in combinatie met een abonnement te kopen.

Waar te koop?

Je kan de iPhone 15 Pro (Max) bestellen bij de volgende shops en providers:

iPhone 15 Pro kopen

iPhone 15 Pro los: Amazon, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Apple Store



Amazon, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Apple Store iPhone 15 Pro met abonnement: KPN, Vodafone en Odido

iPhone 15 Pro Max kopen

iPhone 15 Pro Max los: Amazon, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Apple Store



Amazon, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Apple Store iPhone 15 Pro Max met abonnement: KPN, Vodafone en Odido

Wanneer ligt de iPhone 15 Pro in de winkels?

Mocht je een van de toestellen op tijd hebben besteld dan kun je je nieuwe iPhone op vrijdag 22 september verwachten.

iPhone 15 prijzen

De nieuwe Pro-modellen zijn goedkoper dan hun voorgangers, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren begint de Max-variant ditmaal vanaf 256GB aan opslagcapaciteit. Dit zijn de adviesprijzen van de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max:

Model 128 GB 256 GB 521 GB 1 TB iPhone 14 Pro €1329 €1459 €1719 €1979 iPhone 14 Pro Max €1479 €1609 €1869 €2129 iPhone 15 Pro €1229 €1359 €1609 €1859 iPhone 15 Pro Max €1479 €1729 €1979

Welke kleuren?

De iPhone 15 Pro-toestellen zijn verkrijgbaar in vier nieuwe kleuropties: Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium en Natural Titanium. Volgens Apple is het nieuwe titanium ontwerp het meest hoogwaardige materiaal dat ooit is gebruikt in een iPhone-behuizing. De modellen zullen niet alleen lichter zijn, maar ook sterker en duurzamer.

Nieuwe functies iPhone 15 Pro (Max)

Lichter en sterker

De iPhone 15 Pro-modellen onderscheiden zich door een lichter ontwerp dankzij het gebruik van een titanium frame in plaats van roestvrij staal. Dit resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 10% ten opzichte van de iPhone 14 Pro-modellen.

USB-C-aansluiting

Een belangrijke verandering is de vervanging van de Lightning-poort door een USB-C-poort. Dit zorgt niet alleen voor een meer universele oplaadstandaard, maar biedt ook snellere gegevensoverdrachtssnelheden tot wel 10 Gbps.

Verbeterde camera’s en connectiviteit

De iPhone 15 Pro Max biedt tot 5x optische zoom, terwijl alle apparaten zijn uitgerust met een tweede generatie Ultra Wideband-chip, waarmee twee iPhones vanaf 3 keer zo ver kunnen verbinden.

Aanpasbare Action Button

De traditionele mute-schakelaar op vorige iPhones is vervangen door een aanpasbare actieknop. Standaard is de knop ingesteld om te schakelen tussen mute en geluid, maar je kunt deze ook toewijzen aan andere acties voor snelle toegang tot de camera, zaklamp, memo’s, Shortcuts, Focus-modi en meer.

Krachtige A17 Pro-chip

Met de nieuwe A17 Pro-chip kun je rekenen op tot 10% snellere CPU-prestaties en tot 20% snellere GPU-prestaties in vergelijking met de A16 Bionic-chip.

Meer werkgeheugen

De apparaten zijn uitgerust met 8 GB RAM, een upgrade ten opzichte van de 6 GB in de iPhone 14 Pro-modellen. Het extra werkgeheugen komt de algehele systeemprestaties ten goede, vooral bij multitasking.

Dunnere bezels

De schermranden zijn dunner in vergelijking met de iPhone 14 Pro-modellen, wat ervoor zorgt dat je hetzelfde formaat scherm krijgt in een kleiner jasje. De iPhone 15 Pro heeft een 6,1-inch scherm en de Pro Max een 6,7-inch scherm. In beide gevallen betreft het een oled-paneel met een maximale verversingssnelheid van 120Hz.

Wi-Fi 6E

Net als de nieuwste Macs en iPad Pro-modellen ondersteunen de iPhone 15 Pro-toestellen Wi-Fi 6E (6 GHz) voor snellere draadloze snelheden en minder signaalinterferentie. Onthoud wel dat je een Wi-Fi 6E-router nodig hebt om van deze functionaliteit te profiteren.

Verbeterde reparatiemogelijkheden en nieuwe kleuren

Het interne ontwerp is nu meer repareerbaar, met een herontworpen frame waardoor het achterglazen paneel eenvoudig kan worden verwijderd. Apple introduceert ook vier nieuwe kleuren: Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, and Natural Titanium.

DisplayPort-ondersteuning

Alle vier de iPhone 15-modellen ondersteunen DisplayPort voor 4K HDR video mirroring en video-uitvoer naar een extern beeldscherm of televisie met een ondersteunde USB-C naar DisplayPort-kabel.