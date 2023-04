iPhone 15 Pro (Max): alle verwachte veranderingen op een rij

De iPhone 15 Pro verschijnt pas over een half jaar, maar in de afgelopen maanden zijn er al veel geruchten over de iPhone 15 Pro verschenen. Een mooi moment voor ons om alle verwachte veranderingen eens op een rij te zetten.

iPhone 15 Pro

Het ontwerp van de iPhone 15 Pro (Max) is zeer waarschijnlijk een evolutie van zijn voorganger. Een render op basis van een CAD-bestand, dat wordt gebruikt door fabrikanten om hun cases tijdig voor de lancering aan te passen, laat zien dat de behuizing van het apparaat enkele millimeters kleiner is dankzij een smallere bezel, wat waarschijnlijk resulteert in hetzelfde 6,1-inch scherm in een iets compactere behuizing. Aan de bovenkant van het scherm is opnieuw het Dynamic Island te zien dat qua formaat ongewijzigd lijkt te zijn.

Een belangrijke verandering is de oplaadpoort van de iPhone 15 Pro, want voor het eerst in de geschiedenis van de iPhone wordt er gebruikgemaakt van een USB-C-aansluiting in plaats van Apple’s eigen Lightning-poort. Vanaf de herfst van 2024 zal de EU vereisen dat onder andere nieuwe smartphones en tablets worden uitgerust met een USB-C aansluiting. Dit is een nieuwe regelgeving die tot doel heeft om ervoor te zorgen dat alle mobiele apparaten kunnen worden opgeladen met dezelfde oplader. Dit zal leiden tot minder afval en gebruikers hoeven niet allerlei verschillende kabels te gebruiken. Apple zou overigens wel bezig zijn met een Made for iPhone-programma, waarbij alleen officiële kabels de snelste gegevensoverdrachts- en oplaadsnelheden ondersteunen.

De iPhone 15 Pro lijkt ook meer rondingen te kennen in vergelijking met recente modellen. Het glas van het scherm is ditmaal subtiel afgebogen rondom de randen, wat zorgt voor een naadloze overgang naar het frame. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat het toestel comfortabeler is vast te houden. Het camera-eiland is opnieuw gegroeid en dat suggereert dat Apple gebruik zal maken van nieuwe camerasensoren en lenzen. De configuratie bestaat nog steeds uit drie camera’s en een LiDAR-scanner.

Apple zou voor de iPhone 15 Pro een nieuwe volumeknop hebben ontworpen zonder afzonderlijke knoppen voor volume omhoog en omlaag. Deze enkele knop kan het volume aanpassen op basis van de plek waar de gebruiker erop drukt. De mute-schakelaar wordt mogelijk ook vervangen door een soortgelijke knop. Dit jaar zouden de modellen namelijk worden voorzien van zogeheten solid-state knoppen die haptische feedback bieden, vergelijkbaar met de Home-knop die voor het eerst werd geïntroduceerd met de iPhone 7. Dit houdt in dat de knoppen geen bewegende delen meer bevatten en in staat zijn om het drukniveau te detecteren om te functioneren.

De aankomende iPhone 15 Pro en Pro Max zullen worden aangedreven door de Apple A17-soc, welke naar verwachting de eerste chip uit de A-serie zal zijn die op een 3-nanometer-proces is geproduceerd. TSMC heeft het 3 nm-proces al geruime tijd in ontwikkeling en de sprong naar deze nieuwe technologie zal naar verwachting de prestaties met 10 tot 15 procent verbeteren en het stroomverbruik tot wel 30 procent verminderen.

De verwachting is dat de iPhone 15 Pro samen met de Max-variant in september 2023 wordt gelanceerd. Apple zou daarnaast werken aan een duurdere iPhone Ultra, maar dit toestel wordt volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman pas in 2024 gelanceerd als onderdeel van de iPhone 16-serie. Het is op moment van schrijven nog onduidelijk wat de nieuwe toestellen gaan kosten.