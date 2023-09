iPhone 15 Pro krijgt nieuwe hoesjes, dunnere bezels en usb-c-aansluiting

De lancering van de aankomende iPhone 15 Pro-serie nadert met grote stappen. Dit biedt ons de gelegenheid om alle verwachte verbeteringen op een rijtje te zetten. Onder de geruchten vallen onder andere een scherm met dunnere randen, de mogelijke introductie van een usb-c- aansluiting, verbeteringen aan de camera’s en iPhone 15 Pro hoesjes gemaakt van een nieuw materiaal.

iPhone 15 Pro

Ontwerp

Tot nu toe lijkt het sterk waarschijnlijk dat de aanstaande iPhone 15 Pro-modellen enkele subtiele ontwerpaanpassingen zullen ondergaan. Het frame zou vervaardigd zijn van titanium, ter vervanging van het gebruikelijke roestvrij staal. Dit zou moeten resulteren in een lichter ontwerp en extra duurzaamheid. Een andere innovatie is de herontworpen muteknop, die nu fungeert als actieknop. Volgens de laatste geruchten krijgen gebruikers de mogelijkheid om diverse functies toe te wijzen aan deze knop, variërend van het inschakelen van de zaklamp tot het activeren van gepersonaliseerde modi.

Scherm

De schermranden van het iPhone 15 Pro-scherm zouden naar verluidt 30% kleiner zijn dan die van de huidige generatie. Apple heeft plannen om de schermranden van zowel de iPhone 15 Pro als de Pro Max aanzienlijk te verminderen, van ongeveer 2,2 mm naar slechts 1,5 mm. Dit wordt mogelijk gemaakt door de geavanceerde schermproductietechnologie genaamd “lipo” te gebruiken, wat staat voor “low-injection pressure over-molding”. Deze technologie werd al geïntroduceerd voor Apple Watch Series 7, waarbij de schermranden eveneens aanzienlijk werden verkleind. Bovendien zijn er langetermijnplannen om deze “lipo”- schermen ook te integreren in de iPad-lijn.

Nieuwe camerasensor

De iPhone 15 Pro-serie zal uitgerust worden met een gloednieuwe camerasensor van Sony. Deze sensor belooft een state-of-the-art ervaring te bieden door het saturatiesignaalniveau in elke pixel ongeveer te verdubbelen in vergelijking met conventionele sensoren. Dit technologische hoogstandje zou moeten resulteren in sterk verbeterde foto’s, waarbij de sensor zelfs in uitdagende omstandigheden, zoals op een bewolkte dag, een nauwkeurige belichting kan realiseren.

USB-C-aansluiting

Een grote verandering waarover al veel is geschreven, is de overgang van Apple’s eigen Lightning-aansluiting naar usb-c. Fabrikanten worden namelijk vanaf december 2024 verplicht om apparaten op de markt te brengen met een universele usb-c-aansluiting, zodat consumenten niet verschillende kabels en opladers hoeven aan te schaffen. Op basis van uitgelekte foto’s van iPhone 15-componenten verwacht ChargerLab dat ten minste drie iPhone 15-modellen ondersteuning zullen bieden voor Thunderbolt/USB4 met een overdrachtssnelheid van 40 Gbps. Ter vergelijking: tot nu toe waren alle iPhone-modellen beperkt tot USB 2.0-snelheden (480 megabit per seconde).

Geen leren hoesjes

Verschillende goed geïnformeerde bronnen, waaronder 9to5Mac, verwachten voor het eerst geen leren hoesjes van Apple voor de iPhone 15 Pro-serie. Het leer zal worden vervangen door de FineWoven Case met een ander hoogwaardig materiaal. Tegenwoordig bieden ook autofabrikanten steeds vaker alternatieven aan voor leer, en Apple lijkt nog een stap verder te gaan door de optie volledig te elimineren. Leer heeft bovendien een relatief grote ecologische voetafdruk.

Releasedatum

De iPhone 15 Pro en 15 Pro Max worden naar verluidt gelanceerd op vrijdag 22 september 2023 in zowel de Verenigde Staten als Europa. Apple gaat de toestellen onthullen op dinsdag 12 september 2023.