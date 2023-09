Livestream: onthulling iPhone 15 (Pro), Apple Watch Series 9 en Ultra

Vandaag, op 12 september, staat Apple’s langverwachte Wonderlust-evenement gepland. Tijdens de presentatie gaat het bedrijf naar alle waarschijnlijkheid de iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch Series 9 en Watch Ultra onthullen. Het volledige evenement is via een livestream op deze pagina te volgen.

Livestream: onthulling iPhone 15 (Pro)

Wat kunnen we tijdens de livestream verwachten? Apple staat op het punt om enkele spannende nieuwe producten aan te kondigen, waaronder de gloednieuwe iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch Series 9 en de tweede generatie Apple Watch Ultra, die zijn debuut maakte in 2022. Maar het is de iPhone 15 die waarschijnlijk alle aandacht zal opeisen, met geruchten over een overstap naar een usb-c-aansluiting en een gloednieuwe periscooplens, uitsluitend beschikbaar op de grotere en duurdere iPhone 15 Pro Max.

Verder zal Apple bekendmaken wanneer iOS 17 wordt uitgebracht voor een groot aantal iPhone-modellen. Deze nieuwe versie introduceert onder andere contactposters, verbeterde AirDrop-functionaliteit, een nieuwe Standby-modus en veel meer kleine verbeteringen en optimalisaties. In voorgaande jaren bracht Apple zijn nieuwste iOS-update meestal iets minder dan een week na het september-evenement uit. Op basis van daarvan is de verwachting is dat iOS 17 op maandag 18 september 2023 wordt uitgerold.

Het Apple-evenement zal plaatsvinden in het Steve Jobs Theater op het hoofdkantoor van het bedrijf en kort daarna kunnen geselecteerde media kortstondig met de nieuwe Apple-apparaten aan de slag. Je hoeft er geen minuut van te missen, want het volledig evenement is via een livestream te volgen op nagenoeg ieder apparaat.