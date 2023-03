iPhone 15-modellen vereisen usb-c-kabel met MFi-certificering voor optimale data- en oplaadsnelheid

De iPhone 15-serie zal voor het eerst beschikken over een usb-c-poort, maar volgens nieuwe geruchten zal Apple de functionaliteit van accessoires beperken die niet zijn gecertificeerd door het Made for iPhone (MFi)-programma. Producten met MFi-certificering zijn uitgerust met een klein geïntegreerd circuit dat de authenticiteit bevestigt van de onderdelen die betrokken zijn bij de verbinding. Het gebruik van niet-MFi-gecertificeerde accessoires kan leiden tot een waarschuwing als ‘dit accessoire wordt niet ondersteund’.

iPhone 15 met usb-c

Apple zou voor de usb-c-poort op de iPhone 15-modellen nog steeds gebruik willen maken van een authenticatiechip. Dat is enigszins opmerkelijk aangezien de bestaande iPad-modellen met usb-c-poort niet zijn uitgerust met een dergelijke chip. Volgens insider ShrimpApplePro is Apple-partner Foxconn inmiddels al begonnen met de massaproductie van accessoires, zoals EarPods en kabels, die voldoen aan de certificering van het bedrijf.

Cables w no MFI will be software limited in data and charging speed — ShrimpApplePro ???? (@VNchocoTaco) February 28, 2023

Het Made for iPhone (MFi)-programma is geïntroduceerd om klanten naar officiële accessoires te pushen. Apple ontvangt voor ieder product een commissie en daarnaast zijn gebruikers verzekerd dat hun accessoire voldoet aan alle veiligheidseisen. Voor de iPhone 15-serie zou het betekenen dat alleen MFi-gecertificeerde kabels ondersteuning zullen bieden voor functies als snelladen en gegevensoverdracht. “Kabels zonder MFi zullen softwarematig beperkt worden in data- en oplaadsnelheid”, aldus ShrimpApplePro.

Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht dat de usb-c-poort op de iPhone 15 en iPhone 15 Plus beperkt zal zijn tot Lightning/usb 2.0-snelheden, terwijl snellere overdrachtssnelheden exclusief zullen zijn voor de iPhone 15 Pro- en iPhone 15 Pro Max-modellen. De tweets van ShrimpApplePro werpen een nieuw licht op Kuos voorspelling.