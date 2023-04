‘iPhone 15 krijgt matglazen achterkant, iPhone 15 Pro verschijnt in donkerrood’

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus worden naar verluidt uitgerust met een matglazen achterkant, vergelijkbaar met de huidige Pro-modellen. Dit gerucht werd de wereld ingebracht door een Weibo-gebruiker die eerder correct voorspelde dat de iPhone 14 in het geel zou verschijnen. Daarnaast wordt er gespeculeerd dat de iPhone 15 Pro in een nieuwe kleur zal worden uitgebracht.

iPhone 15 en iPhone 15 Pro

De introductie van matglas zal de standaardmodellen meer laten lijken op de Pro-modellen, hoewel de iPhone 15 Pro vermoedelijk zal beschikken over een titanium frame met nog dunnere bezels rondom het OLED-scherm en een speciale actieknop. De iPhone 15-modellen zullen een nieuwe mix van cyaan en groen krijgen, vergelijkbaar met de kleuroptie Mint Green van de iPhone 12. Er wordt ook gespeculeerd dat de iPhone 15 Pro een nieuwe donkerrode kleur wordt gelanceerd, ter vervanging van Deep Purple van de huidige generatie.

Het achterste glazen paneel van de iPhone 14 en iPhone 14 Plus is voor het eerst sinds de iPhone 4S verwijderbaar, wat het gemakkelijker maakt om interne reparaties uit te voeren. Het is echter nog onduidelijk of deze eigenschap behouden blijft.

In de loop der jaren zijn functies en ontwerpelementen die oorspronkelijk exclusief waren voor de Pro-modellen, toegevoegd aan de goedkopere iPhone-modellen. Zo waren OLED-schermen alleen beschikbaar op de Pro-modellen tot de iPhone 12-serie, en dit jaar wordt verwacht dat de Dynamic Island-functie wordt uitgebreid naar de gehele iPhone 15-lijn.

De nieuwe iPhone 15-modellen worden in september van dit jaar verwacht.