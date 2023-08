iPhone 15: alle verwachte veranderingen op een rij

De tweede helft van het jaar is aangebroken, wat betekent dat de lancering van de nieuwe iPhone 15 niet ver meer weg is. Zoals gebruikelijk worden de modellen naar verwachting in september aangekondigd en uitgebracht. In dit artikel zetten we alle geruchten over de iPhone 15-serie op een rij.

iPhone 15

Ontwerp

Gelekte technische tekeningen van de iPhone 15 en 15 Plus hebben ons een goed idee gegeven van hoe de toestellen eruit zullen zien. Een van de meest opvallende wijzigingen is de aanwezigheid van een usb-c-aansluiting in plaats van de traditionele Lightning-poort. De EU vereist namelijk dat alle nieuwe smartphones, tablets en camera’s vanaf de herfst van 2024 over een dergelijke aansluiting moeten beschikken. Apple zal waarschijnlijk gebruikmaken van MFi-certificering, waardoor alleen gecertificeerde kabels gebruik kunnen maken van bepaalde functies zoals snelladen en gegevensoverdrachten op hoge snelheid.

Het uiterlijk is een evolutie van de bestaande modellen. Je zult nog steeds te maken hebben met platte zijkanten en een plat scherm, maar de randen rond het scherm kunnen licht gebogen zijn, vergelijkbaar met het scherm van de Apple Watch. De schermmaten van 6,1- inch en 6,7-inch zullen naar verwachting ongewijzigd blijven (ondanks geruchten dat het kleinste model een 6,2-inch scherm zou krijgen). Alle vier modellen zullen gebruikmaken van OLED-schermen, met enkele kleine verschillen in piekhelderheid (de Pro en Pro Max- modellen zullen een hogere helderheid bieden). Wat betreft ProMotion 120Hz, wordt verwacht dat dit een functie zal blijven die exclusief aanwezig is op de Pro-modellen.

Camera

Apple zal naar verluidt de iPhone 15 en 15 Plus voorzien van twee camera’s aan de achterzijde. De primaire camera zou de 48-megapixelsensor zijn van de iPhone 14-serie. Momenteel maken de goedkopere iPhones nog gebruik van een 12-megapixelcamera, en dankzij de upgrade zou het ook mogelijk zijn om foto’s in ProRAW vast te leggen met aanzienlijk betere kwaliteit.

Een andere verbetering zou de overstap zijn naar ‘hybrid optics’, waarbij de gebruikelijke plastic lenzen worden vervangen door 1 glazen lens en 6 plastic lenzen. Deze verandering zal het diafragma verhogen van f/1.75 naar f/1.7 en ervoor zorgen dat de sensor tot 20% meer licht kan opvangen, wat resulteert in foto’s van hogere kwaliteit bij weinig licht.

Processor

De iPhone 15-modellen zullen worden aangedreven door de Apple A16 Bionic-soc, die ook onder de motorkap van de iPhone 14 Pro-serie te vinden is. Het ligt voor de hand dat het tweetal nog steeds beschikt over 6 GB aan werkgeheugen. Het modem zou opnieuw afkomstig zijn van Qualcomm. Apple heeft enige tijd gewerkt aan een eigen modem, maar analisten beweren dat dit moeilijker is gebleken dan verwacht, dus Qualcomm blijft de modemkeuze voor de iPhone 15-familie. Op het gebied van connectiviteit wordt verwacht dat de iPhone 15 Pro en de 15 Pro Max-modellen Wi-Fi 6E-connectiviteit zullen krijgen, terwijl de reguliere modellen beperkt zullen blijven tot Wi-Fi 6.

Accuduur

Een rapport dat deze maand is gelekt door een medewerker van Apple-partner Foxconn suggereert dat we een aanzienlijke vergroting van de batterijcapaciteit zullen zien bij alle vier de iPhone 15-modellen. De reguliere iPhone 15 zou een accu krijgen die maar liefst 18% groter is, wat de toch al uitstekende accuduur verder zal verbeteren.