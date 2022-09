iPhone 14 Pro (Max) kopen? Hier is nog voorraad

Op vrijdag 9 september begon om 14:00 Nederlandse tijd de pre-order voor de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. In vergelijking met vorig jaar zijn de toestellen flink duurder geworden en dat wordt veroorzaakt door de koers van de euro ten opzichte van de dollar, want de adviesprijzen in de VS zijn ongewijzigd gebleven. De iPhone 14-modellen zijn zowel los als in combinatie met een abonnement te koop.

iPhone 14 (Pro) voorraad

Heb je geen pre-order geplaatst, maar wil je toch nog een iPhone 14 Pro (Max) bemachtigen, dan kun je nog terecht bij de volgende shops:

Bol.com

Bol.com doet al enkele jaren niet meer aan pre-order voor de nieuwe iPhones. Dit jaar hebben ze op de dag van release alle varianten van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max beschikbaar gemaakt. Op moment van schrijven zijn de volgende configuraties nog beschikbaar:

Amazon Nederland

iPhone 14 Pro Max Silver (512 GB, 1 TB)

MediaMarkt

Bij MediaMarkt zijn de volgende modellen uit voorraad leverbaar:

Coolblue

Amac

Bij Amac zijn de volgende modellen uit voorraad leverbaar:

Laatste update: 22 september (12:50)

Waar en wanneer kan ik een pre-order voor de iPhone 14 (Pro) plaatsen?

De iPhone 14 (Pro) pre-order begon op vrijdag 9 september om 14:00 Nederlandse tijd. Je kan terecht bij de volgende shops en providers:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Wanneer ligt de iPhone 14-serie in de winkels?

Vanaf vrijdag 16 september liggen de iPhone 14, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max in de winkels. De iPhone 14 Plus is vanaf 7 oktober beschikbaar.

iPhone 14 (Plus)

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn de twee goedkoopste modellen deze generatie. Ze zijn voorzien van verbeterde cameratechnologie, crashdetectie, verbeterde grafische prestaties en nog veel meer. Het tweetal heeft een aluminium frame met een glazen achterkant, Lightning-poort voor opladen en zijn te configureren met 128 GB, 256 GB of 512 GB aan opslagruimte.

De iPhone 14 heeft een 6,1-inch display en vanaf €1019 beschikbaar. De iPhone 14 Plus heeft een 6,7-inch display en de goedkoopste variant kost €1169. Beide toestellen zijn verkrijgbaar in de volgende vijf kleuren: Middernacht, Sterrenlicht, Paars, Blauw en (PRODUCT)RED.

iPhone 14 Pro (Max)

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn de nieuwe vlaggenschepen van Apple. Beide toestellen zijn uitgerust met nieuwe camerasensoren, waaronder een nieuwe 48-megapixelcamera voor de hoofdlens. Onder de motorkap vind je de nieuwste A16 Bionic-processor van Apple, die is gebouwd op een nieuwe 4nm-technologie voor betere prestaties en efficiëntie. De toestellen bieden ook ondersteuning voor crashdetectie, het gloednieuwe Dynamic Island dat de oude notch vervangt, een Always-On-scherm en nog veel meer. Het ontwerp bestaat uit een metalen frame met een matglazen afwerking aan de achterkant.

In Nederland begint de 6,1-inch iPhone 14 Pro vanaf €1329 en de 6,7-inch iPhone 14 Pro Max heeft een startprijs van €1479. De iPhones worden aangeboden in de kleuren spacezwart, zilver, goud en dieppaars. Er kan daarnaast een keuze worden gemaakt uit 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB aan opslaggeheugen.

iPhone 14 (Pro) prijzen

Dit zijn de adviesprijs van de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max:

Model 128GB 256GB 521GB 1TB iPhone 14 €1019 €1149 €1409 iPhone 14 Plus €1169 €1299 €1559 iPhone 14 Pro €1329 €1459 €1719 €1979 iPhone 14 Pro Max €1479 €1609 €1869 €2129

Opslaggeheugen iPhone 14

De nieuwe iPhones beschikken dit jaar opnieuw over minimaal 128 GB opslagruimte. Voor de iPhone 14 Pro-modellen is er ook een optie met 1 TB aan opslagruimte beschikbaar.